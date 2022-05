El aguacate es un alimento que se puede comer en distintos platillos por su versatilidad, desde ensaladas, hasta licuados, pero ¿sabes cuántos aguacates comer a la semana? Te sorprenderás.

De acuerdo con un nuevo estudio de la American Heart Association, comer aguacate todas las semanas es clave para mantenerse sano, pues reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El estudio señala que comer dos o más porciones de aguacate a la semana está asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente si el aguacate se come en lugar de otros alimentos con grasas malas como mantequilla o carnes procesadas.

¿Cuántos aguacates comer a la semana para estar saludable?

Según la investigación publicada en el Journal of the American Heart Association, comer al menos dos aguacates a la semana no solo reduce el riesgo, sino que se reducen las posibilidades de un evento cardiovascular.

(Foto: Pexels)

¿A qué se deben estos beneficios? La investigación retomada por Infosalus detalla que los aguacates contienen fibra dietética, grasas insaturadas, especialmente grasas monoinsaturadas (grasas saludables) y otros componentes favorables que se asocian con una buena salud cardiovascular.

Por su parte, otros ensayos clínicos han encontrado previamente que los aguacates tienen un impacto positivo en los factores de riesgo cardiovascular, incluido el colesterol alto.

(Foto: Pexels)

Según los expertos, los resultados de estas investigaciones respaldan la asociación positiva entre un mayor consumo de aguacate y menos eventos cardiovasculares, como enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.

Lorena S. Pacheco, autora principal del estudio destaca que la ingesta de grasas insaturadas de origen vegetal, como el aguacate, puede mejorar la calidad de la dieta y es un componente importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Los estudios confirman que reemplazar media porción diaria de margarina, mantequilla, huevo, yogurt, queso o carnes procesadas como el tocino con la misma cantidad de aguacate, se asocia con un 16 a un 22% menos de riesgo de eventos cardiovasculares.

Otros beneficios del aguacate

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el aguacate contiene propiedades que aportan los siguientes beneficios:

Prevenir la acumulación de colesterol

Fortalecer el sistema inmunitario

Aportar buenos niveles de potasio

Reducir la inflamación y el dolor de articulaciones

Aportar vitaminas y minerales

Mejorar el colesterol bueno

Consejos para comprar y conservar aguacate

Es posible que te preocupe no comprar un aguacate en las mejores condiciones de consumo o que se eche a perder demasiado pronto en casa. Estos consejos pueden ayudarte a que dure más tiempo:

(Foto: Pexels)

Comprueba que la piel del aguacate no tenga defectos como manchas, puntos negros o signos de excesiva maduración.

Si el rabillo es color amarillo, está en su punto; si es verde, está inmaduro; si es marrón, está pasado.

Presiona levemente con el dedo para comprobar si está maduro.

Guárdalo en la parte menos fría del refrigerador, de preferencia en un recipiente con tapa.

Al abrirlo no tires el hueso, rebana solo lo que vas a consumir.

Antes de guardarlo, úntalo con un poco de jugo de limón o aceite de cocina.

Ahora que ya sabes cuántos aguacates comer a la semana y sus beneficios, no puede faltar en tus platillos.

(Con información de Infosalus, Profeco)

