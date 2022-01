Comenzar a hacer ejercicio es difícil, en especial si nunca lo has hecho o lo estás retomando después de algunos meses, pero los beneficios de la actividad física son tantos que el esfuerzo vale la pena. Por eso, aquí te contamos cuáles son los mejores ejercicios para bajar de peso.

Ir al gimnasio, tomar clases de zumba, practicar yoga o salir a correr, ¿cómo saber cuál es la mejor opción para comenzar tu viaje en el mundo fitness? Hoy te platicamos la razones médicas por las que te convendría hacer determinados tipos de ejercicio según tus necesidades.

Se recomienda realizar por lo menos 300 minutos de ejercicio intenso a moderado cada semana para obtener los beneficios completos del ejercicio.





1. Caminar

Este es el ejercicio ideal para aquellos que nunca han hecho ejercicio, hicieron ejercicio una vez hace mucho tiempo o que necesitan una actividad física que no implique lesiones. Una caminata diaria de 30 minutos a un ritmo rápido hará que se quemen 150 calorías. Puedes empezar con trayectos cortos e ir aumentando el tiempo y la intensidad de la caminata.

2. Saltar la cuerda

Esta es una gran opción para quienes no quieran invertir mucho dinero en un equipo de entrenamiento o un gimnasio. Además, saltar la cuerda quema muchísimas calorías, más que correr en una caminadora. Otro beneficio es que se trabajan distintas partes del cuerpo, desde el abdomen y hasta la parte superior e inferior del cuerpo.

3. HIIT (High Intensity Interval Training)

En español es llamado entrenamiento a intervalos de alta intensidad y es un tipo de entrenamiento que se basa en cambiar la rutina de ejercicio entre intensa y moderada. Es muy eficaz para bajar de peso porque permite que tu cuerpo utilice la energía de la grasa y no de los carbohidratos, además el HIIT mantiene el cuerpo en funcionamiento y quema grasa hasta 24 horas después del entrenamiento. Sin embargo, dado que es de alto impacto, no se debería hacer todos los días.

4. Ciclismo

Esta es una forma excelente para bajar de peso ya que es de bajo impacto y es sumamente adaptable, además se pueden quemar entre 400 y 750 calorías por hora dependiendo del peso corporal, la velocidad y el tipo de ciclismo que se practique.

5. Natación

Este ejercicio es la mejor opción para quienes padecen dolor de espalda o rodillas o sufren de dolor en las articulaciones. Es muy bueno para bajar de peso y trabajar todo el cuerpo. Nadar durante media hora dos veces a la semana puede ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, también ayuda a reducir el colesterol malo y la hipertensión arterial.

6. Entrenamiento de fuerza

Quizá sea uno de los ejercicios más efectivos para la pérdida de peso y el mantenimiento de un peso saludable ya que ayuda a desarrollar la fuerza, el músculo y quemar grasa. Se recomienda hacer un entrenamiento de fuerza de 3 a 5 veces por semana durante una hora.

7. Trotar

Trotar es un ejercicio aeróbico que ayuda a perder peso porque aumenta y potencia la capacidad metabólica de tu cuerpo. Después de trotar, seguirás quemando grasa durante 24 horas y si lo haces de forma regular, puede ayudarte a aumentar tu metabolismo por un largo periodo de tiempo.

8. Yoga

Es uno de los mejores ejercicios porque no solo implica actividad física sino que también se trabaja la mente y la concentración. El yoga ayuda a conseguir un estado de relajación y además, se ha demostrado que las personas con sobrepeso que practican yoga una vez a la semana, pierden peso y su índice de masa corporal disminuye. Asimismo la concentración que procura el yoga ayudan a ser más conscientes sobre los alimentos que se ingieren, lo que ayuda a saber cuándo se come por hambre y cuando no.

