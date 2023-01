Sabías que, el hecho de incrementar el tejido magro puede aumentar el rendimiento, además de reducir el riesgo de una lesión. Actualmente existen diversas estrategias para lograr este fin y la espirulina es una de ellas, esta te beneficiara para aumentar la masa muscular.

Es necesario precisar que la clave para generar músculo reside en el aporte proteico, además de en la práctica de ejercicio físico. Tanto una dieta saludable como la actividad física actúa de manera sinérgica para, de este modo, generar adaptaciones que conlleven al incremento de la masa muscular.

¿La espirulina contiene proteínas en su composición?

La espirulina es denominada como un alga unicelular de tonalidad verdeazulada y utilizada como suplemento dietético, rica en proteínas, vitaminas y minerales, lo que la convierte en una excelente fuente nutritiva.

Este organismo contiene en el interior de sus células una sola molécula de ADN. Expertos en el tema de la nutrición afirman que dicho producto es capaz de generar beneficios en la salud del organismo, gracias a su contenido en proteínas y en vitaminas del grupo B.

Foto: Canva

¿La espirulina no tiene efectos demostrados en el rendimiento deportivo?

La espirulina puede ingerirse en forma de suplemento en el marco de una dieta equilibrada para lograr la hipertrofia.

La hipertrofia muscular o conocida generalmente como hipertrofia es el aumento en el tamaño de un músculo. Su área de sección transversal atribuida a un aumento en el tamaño y número de miofibrillas, como la actina y la misiona dentro de una fibra muscular dada.

La actina es una familia de proteínas globulares capaces de formar filamentos. Mientras que la miosina es una proteína que transforma energía química en energía mecánica, generando fuerza y movimiento en forma de ATP, el cual es el transportador energético de los procesos celulares, que necesitan aportes energéticos.

La miosina es la proteína contráctil que constituye el más grueso de los dos tipos de filamentos.

Con esto dejando muy en claro que las proteínas son fundamentales para generar masa muscular.

El Journal of the International Society of Sports Nutrition, afirma a través de una investigación realizada que los atletas han de consumir hasta 2 gramos de proteína, kilogramo de peso, por día. De este modo se aseguran la recuperación y los procesos de hipertrofia.

Una de las cualidades nutricionales de la espirulina es su proporción de proteínas respecto al total calórico.

Cada 100 gramos de producto contienen 57 gramos de este nutriente, por lo que se convierte en el alimento vegetal con mayor contenido proteíco.

Resultando sumamente útil para completar los requerimientos nutricionales.

Foto: Canva

¿Cuál es la importancia de los micronutrientes para aumentar la masa muscular?

La espirulina no solamente se caracteriza por su contenido en macronutrientes .

no solamente se caracteriza por su contenido en . Contiene vitaminas y minerales que resultan benéficas para la salud y para las ganancias musculares .

y minerales que resultan benéficas para la salud y para las . Destacan, sobre todo, las vitaminas del grupo B. Estas representan un papel importante en el metabolismo energético, permitiendo que el atleta entrene a las intensidades adecuadas para generar hipertrofia.

¿La espirulina y la anemia?

Esta alga cuenta con hierro en su composición. La anemia ocasionada por un déficit en el aporte de hierro puede limitar el rendimiento deportivo .

cuenta con en su composición. La anemia ocasionada por un déficit en el aporte de hierro puede limitar el . De hecho, a mediano plazo puede condicionar el desarrollo de anemia , tal y como afirma una publicación en The Medical Clinics of North America.

de , tal y como afirma una publicación en The Medical Clinics of North America. La espirulina se introduce habitualmente en las dietas veganas para asegurar el aporte de este mineral tan determinante en la capacidad física .

se introduce habitualmente en las para asegurar el aporte de este tan determinante en la . No olvides que la aparición de una anemia influye de manera negativa en el desempeño físico.

¿Consumo regular de espirulina?

El consumo regular de espirulina modula los mecanismos inflamatorios, gracias a su aporte de antioxidantes.

El hecho de reducir la inflamación mejora la recuperación deportiva, permitiendo que el atleta encadene entrenos de alta intensidad en breves espacios de tiempo.

Así es posible incrementar la hipertrofia y las adaptaciones musculares.

¿Cómo introducir la espirulina en la dieta?

La mejor forma de introducir la espirulina en la dieta para aumentar masa muscular es en forma de suplementos. De este modo se obtendrá un concentrado en el alga, con alta proporción de proteínas vegetales.

Dicho aporte sirve para completar los requerimientos diarios del micronutriente.

Foto: Canva

¿La ingesta de espirulina presenta propiedades milagrosas?

Para que sirva de algo ha de introducirse en el marco de una dieta variada y equilibrada. Además, es necesario practicar ejercicio de fuerza con regularidad.

Otra opción posible es consumir el alga como tal y elaborar preparaciones culinarias donde se puede utilizar como ingrediente, aunque esto puede ser difícil para muchos.

¿Espirulina, un alga que puede ayudar a aumentar la masa muscular?

Si tu objetivo es aumentar la masa muscular, plantea una dieta equilibrada y variada, pero rica en proteínas.

En este sentido la espirulina puede ayudarte, proporcionando nutrientes vegetales de calidad.

Además, satisface las necesidades de micronutrientes como las vitaminas del grupo B y el hierro.

Evitar déficits de nutrientes permitirá que entrenes a una mayor intensidad, así como una mejor recuperación.

De este modo se pondrán en marcha los mecanismos de compensación musculares que desencadenarán el aumento de la masa muscular.

¿Qué es la hipertrofia y cómo se logra?

La hipertrofia muscular, se produce cuando la síntesis de proteínas musculares.

Concretamente, síntesis de proteínas miofibrilares, excede la degradación de dichas, consiguiendo un balance neto positivo a lo largo del tiempo.

Las proteínas miofibrilares están compuestas y principalmente por actina y miosina que, a su vez, forman parte del mecanismo de contracción muscular.

Las conectivas, están compuestas principalmente por colágeno que forma parte del tejido conectivo.

No olvides consultar a los profesionales de la nutrición para optimizar tu alimentación.

(Con información de Instituto Internacional de Nutrición y Ciencias del Deporte, Secretaría de Salud y Sports Health)