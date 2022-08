¿Buscas un desayuno rápido y nutritivo? El licuado de plátano con avena es tu mejor opción, ya que es rendidor, económico y, sobre todo, aporta los nutrientes necesarios para empezar el día con energía.

Hacer un licuado para desayunar es lo mejor cuando no tienes mucho tiempo para cocinar, pues te lleva solo unos minutos y necesitas pocos ingredientes.

En el caso del licuado de plátano con avena, aporta distintos nutrientes que son una gran fuente de energía para todas tus actividades y que te protegen de muchas enfermedades.

Desayunar licuado de plátano con avena

Este sencillo licuado puede hacer una diferencia importante en tu salud, pues ambos ingredientes son altamente nutritivos.

(Foto: Especial)

De acuerdo con Ana Molina, dietista y nutricionista en AM Nutrición Integral, el plátano no solo contiene potasio, también otros minerales como magnesio y fósforo, así como ácido fólico, vitamina C y vitamina B6.

Los minerales son ideales para la recuperación muscular y los impulsos nerviosos; el potasio beneficia a la presión arterial y la actividad muscular, según indica la experta a Efe Salud.

El plátano también tiene una pequeña cantidad de sodio, lo que junto con su contenido de azúcares y magnesio, lo vuelve ideal para la recuperación muscular después del deporte, sin el aumento de peso que puede causar una bebida isotónica.

La fibra del plátano, conocida como fruto-oligosacáridos, favorece el buen tránsito intestinal y cuanto menos madura esté la fruta, mayor el contenido en fibra, lo que lo hace ideal para casos de diarrea, ayudando a cortarla.

Esta fibra no solo ayuda a la salud intestinal, sino que una vez fermentados, generan sustancias que benefician al sistema inmune.

(Foto: Pixabay)

Por su parte, la avena contiene fibra y consumir una dieta rica en fibra, como 3,6 gramos al día, reduce el riesgo de enfermedad cardiaca, asegura la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

La Harvard TH Chan School of Public Health indica que la avena en hojuelas contiene una serie de químicos vegetales llamados compuestos fenólicos y fitoestrógenos, que actúan como antioxidantes y contribuyen a disminuir los efectos de la inflamación crónica asociada a enfermedades cardiacas.

Por su parte, Mayo Clinic señala que la avena contiene fibra soluble, que puede reducir la absorción del colesterol en el torrente sanguíneo.

Si te da hambre temprano, el licuado de plátano con avena es perfecto, pues una investigación del Journal of the American College of Nutrition señala que comer avena diario reduce el apetito y aumenta la saciedad, lo que facilita sentirse lleno por más tiempo y reducir los antojos por snacks poco saludables.

¿Cómo hacer licuado de plátano con avena?

Es muy sencillo y lo mejor es que necesitas pocos ingredientes para disfrutar de un licuado de plátano con avena en la mañana, toma nota:

1 taza de leche baja en grasa

1 plátano

1 cucharada de avena (de preferencia remojada desde un día antes para evitar la inflamación)

(de preferencia remojada desde un día antes para evitar la inflamación) 1 cucharada de miel o de crema de cacahuate si lo deseas



(Foto: Especial)

Echa todos los ingredientes a la licuadora y empieza a batir a velocidad media durante algunos segundos. Sirve y agrega un poco de canela en polvo encima para complementar.

¿Lo ves? Tener un desayuno rápido y nutritivo no es tan complicado, así que anímate a empezar el día con un licuado de plátano con avena que le hace mucho bien a tu salud y es delicioso.

(Con información de GastroLab, Efe Salud y MedlinePlus)

