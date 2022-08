La guía de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud cuenta con una guía con ejercicios diseñados para poder ayudar a las personas que atraviesan situaciones difíciles a manejar su estrés. Estos ejercicios han sido diseñados y planeados luego de investigaciones en el tema de salud mental, elaborados por expertos. ▲

¿Qué hacer con el estrés?

Si bien el estrés es una respuesta natural ante situaciones negativas, y lo correcto no es negar su existencia o aparición, se debe hacer lo necesario para saber manejarlo cuando parece que quiere dominarnos. Estos ejercicios no planean “curar” el estrés, pero sí dar herramientas para que este pueda manejarse y no permitir que nos domine. ▲

Poner los pies en la tierra.

Es necesario conectarse con el presente. La recomendación es que te guíes de tus sentidos para poder darte cuenta de tu entorno. Tocar, oler, degustar, escuchar, mirar. Beber o comer algo podría ayudarte: procura hacerlo con lentitud, buscando percibir la textura, los sabores, la forma en que el alimento o bebida pasan por tu boca. Si estás charlando con alguien, intenta prestar atención a sus expresiones faciales, su tono de voz, sus gestos, la forma de articular palabras. ▲

Hay que desengancharse.

Desengancharse vendría siendo impedir que los sentimientos o pensamientos nos alejen del presente y nos absorban. La OMS recomienda que para lograr desengancharse, lo primero es darse cuenta de que algo nos tiene alejados del presente y nos está distrayendo; una vez que lo logremos, debemos ponerle un nombre y etiqueta que nos ayude a identificarlo, como podría ser “Aquí hay un sentimiento difícil” o “aquí hay un nudo en la garganta”. Identificar y etiquetar los sentimientos y sensaciones nos ayudará a manejarlas con más facilidad. ▲

Usar los valores como nuestra guía

Es importante que tengamos claros nuestros valores y tracemos una guía de vida en base a estos, ya que así podremos recordar qué camino seguir y cómo comportarnos, evitando que el estrés nos domine y nos vuelva algo que no queremos ser. Para lograrlo, debemos hacer una lista de las características que deseamos ser y tener (ser respetuoso, organizado,...) y después escribir las acciones y comportamientos necesarios para lograr dichas metas. Primero plantea las acciones a corto plazo, y sigue la planeación a mediano y largo plazo. ▲

Debemos ser amables.

Darse cuenta del dolor (propio y ajeno), es una parte importante para poder desengancharse. Identifica tus problemas y dolores, e intenta hablarte a ti mismo de forma amable, sin reprocharte, culparte o enjuiciarte. También puedes tomar una de tus manos e imaginarte que la llenas de amabilidad, para luego colocar esa mano suavemente en algún lugar de tu cuerpo donde sientas dolor. Lleva la amabilidad a esa zona y percibe el calor que pasa de tu mano a tu cuerpo. ▲