¿Tomar 2 tazas de café al día ayuda a prevenir Alzheimer y Parkinson?

¿Tomar café es bueno o malo? y ¿cuál es la cantidad que se debe tomar? ¿Debe ser con cafeína o descafeinado? Los amantes de esta bebida dicen que su consumo solo aporta beneficios a la salud y por el contrario, quienes lo aborrecen aseguran que es tan adictivo como un droga y con los mismos daños.

Sin embargo, los expertos en nutrición lo han repetido hasta el cansancio. Ningún alimento o bebida está prohibida aunque sí se debe regular su consumo. Es decir, podemos comer de todo con medida y sin caer en el exceso. Eso incluye al café.

De hecho, en la última década las Autoridades de Regulación Alimentaria han confirmado que el consumo de café y cafeína no es perjudicial para la salud si se consume a niveles de 200 mg en un solo momento, es decir, unas 2½ tazas de café, ó 400 mg diarios, unas 5 tazas de café. No solo no es perjudicial, sino también aporta grandes beneficios.

Te puede interesar:

(Foto: Pexels)

¿Tomar 2 tazas de café al día ayuda a prevenir el Alzheimer y el Parkinson?

Las investigaciones que se han hecho acerca del café y sus efectos en la salud, demuestran que la cafeína tiene muchas acciones positivas en el cerebro. Se ha descubierto que puede aumentar el estado de alerta y el bienestar, ayudar a la concentración, mejorar el estado de ánimo y limitar la depresión.

Asimismo, la cafeína puede potenciar el efecto de los medicamentos analgésicos para aliviar los dolores de cabeza y las migrañas. Pero su consumo aporta beneficios a largo plazo también.

Tomar café a lo largo de la vida se ha asociado a la prevención del deterioro cognitivo y a la reducción del riesgo de desarrollar un derrame cerebral, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.

Para saber más de...Lo que debes de saber sobre los búlgaros

¿Qué son los búlgaros?

Los búlgaros son un grupo de bacterias Gram positivas anaerobias facultativas que logran convertir la lactosa y algunos otros monosacáridos en ácido láctico. ▲ ¿Cómo trabajan los búlgaros?

Estas bacterias fermentan la leche dando cómo resultado un producto lleno de probióticos los cuales benefician a nuestra salud intestinal. ▲ Beneficios de los búlgaros

Consumir este producto protege al tubo digestivo ya que produce probióticos que mantienen una buena salud digestiva. ▲ Otros beneficios

Consumir este producto protege contra la acidez natural del estómago. También evita todo tipo de infecciones estomacales, así como la colitis y la diarrea.

▲ ¿Cómo tomar los búlgaros?

Se deben añadir los búlgaros en un litro de leche y dejar fermentar durante 12 horas, cuando haya pasado este periodo de tiempo se deben colar y tomar la leche. Se puede comer sobre la fruta o en postres. ▲ Búlgaros de agua

Al igual que los búlgaros de leche, esta variante debe ser añadida en alguna bebida a base de agua azucarada y dejar fermentar. El resultado será una bebida carbonatada, rica en probióticos y lactobacilos. ▲ Recomendaciones

Cualquier persona en edad de consumir lácteos puede disfrutar de consumir búlgaros, sin embargo, se recomienda tener cuidado entre las personas con diabetes pues al ser una bebida alta en azucares podría desestabilizar los niveles de glucosa del paciente. ▲

¿El café está contraindicado en algunas personas?

Hay personas que afirman no poder dormir si consumen una taza de café o que se sienten nerviosas y aunque esto es verdad, las investigaciones sugieren que no es la norma y que la cafeína puede perturbar el sueño, pero sólo en individuos sensibles.

También puede aumentar la ansiedad en un pequeño grupo de personas especialmente sensibles. La cafeína no parece provocar dependencia, aunque una minoría de personas experimenta síntomas de abstinencia. Su consumo tampoco parece influir en la aparición de convulsiones.

De tal forma que no es necesario que los adultos mayores dejen de disfrutar una buena taza de café. Y para el resto de personas adultas, la buena noticia es que la ingesta diaria de café y cafeína puede formar parte de una dieta sana y equilibrada.

SIGUE LEYENDO:

Con información de: Practical Neurology