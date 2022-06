¿El secreto de la eterna juventud o la inmortalidad? El optimismo, según un estudio reciente. Pero…¿quién quiere vivir para siempre? Basta con alargar la vida todo lo que se pueda y siempre disfrutando cada parte, tal y como lo hacen los optimistas.

Y para los que no sean optimistas, tal vez quieran cambiar la forma en que ven la vida si quieren vivir más años.

Una investigación publicada en la revista académica Journal of the American Geriatrics Society descubrió que las personas optimistas viven más años que las que no lo son.

Optimistas vs pesimistas: estudio revela quién vive más, ¿qué eres tú?

La investigadora principal del estudio, Hayami Koga, reconoce que los optimistas son personas consideradas poco realistas. Pero a sus ojos, los optimistas son gente que encuentra formas de ver el potencial de que ocurran cosas positivas en el futuro.

Las personas optimistas suelen considerar que ese rasgo de su personalidad aumenta la capacidad de resolver problemas y afrontar retos.

El estudio reunió a cerca de 160,000 mujeres que tenían entre 59 y 70 años cuando se unieron a finales de 1990. Las personas con las calificaciones más altas de optimismo tenían una vida un 5.4% más larga que las consideradas menos optimistas.

Optimistas viven una media de 4.4 años más que los pesimistas

Los investigadores tuvieron en cuenta otros factores que podrían conducir a una mayor duración de la vida, como la edad, la educación, el estado civil, los ingresos familiares anuales y la salud mental, entre otros. También evaluaron cómo los factores del estilo de vida podían afectar a los resultados.

Algo más del 40% de las mujeres, 64,301, murieron durante los 26 años de seguimiento. En general, las mujeres consideradas en el 25% más optimista vivieron una media de 4.4 años más que las mujeres en el 25% más bajo.

En un análisis más pequeño de 55,885 mujeres, el 53% vivió hasta los 90 años o más. Un mayor optimismo se asoció con una mayor probabilidad de esta "longevidad excepcional".

El estilo de vida tuvo un efecto moderado sobre el optimismo y la longevidad. Los investigadores crearon una puntuación de estilo de vida que tenía en cuenta cinco factores:

la calidad de la dieta

la actividad física

el índice de masa corporal

el consumo de tabaco

el consumo de alcohol

Descubrieron que esta puntuación influía en gran medida en el optimismo de una persona.

¿Por qué ser más optimista alarga la vida?

El optimismo es un atributo modificable, lo que significa que es algo que nosotros mismos podemos controlar, dijo Danijela Gasevic, autora de otro estudio publicado en 2021 que observó la relación entre el optimismo y la mortalidad.

Ella encontró que los niveles más altos de optimismo también se han relacionado con mejores habilidades de afrontamiento cuando se trata de estrés y desafíos de la vida.

Koga dice que se necesita más investigación para ver si "el aumento del optimismo puede a su vez promover la salud y la longevidad". Sin embargo, espera que estos resultados destaquen el valor de centrarse en los factores psicológicos positivos, o recursos, como posibles nuevas formas de promover la longevidad y el envejecimiento saludable.

