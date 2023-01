La Agencia de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA) autorizó un segundo medicamento contra Alzheimer de nombre Lecanemab, a pesar de los reportes recientes de que había muerto una persona que presentó múltiples hemorragias cerebrales durante un tratamiento contra embolia, pero que también fue parte del ensayo clínico de Lecanemab.

El anticuerpo antiamiloideo beta protofibril consiguió el permiso para su uso bajo el esquema de aprobaciones rápidas cuando se trata de una droga que puede ofrecer una ventaja terapéutica significativa sobre los medicamentos existentes, para una enfermedad seria o que constituye una amenaza de muerte.

(Foto Canva)

También la primera medicina ha sido cuestionada

La primera medicina aprobada llamada Aducanumab ha resultado polémica porque algunos expertos han señalado que no ha sido suficientemente probada.

Medscape reprodujo parte del comunicado de prensa de la FDA en el que el doctor Billy Dunn, director de la Oficina de Neurociencias en el Centro de Evaluación de Drogas de la FDA señalaba que el Alzheimer incapacita sin medida las vidas de quienes la padecen y tiene efectos devastadores en sus seres queridos.

“Esta opción de tratamiento es la más reciente terapia que se enfoca en afectar el proceso de desarrollo de la enfermedad, en vez de solo tratar los síntomas”, agregó el experto.

El segundo medicamento produjo leve mejoría

Lecanemab ha sido bautizado con los nombres Lequembi y Eisai). Se especifica que la primera debe ser aplicada de inicio en pacientes que padezcan una condición leve del Alzheimer, o un estado leve de demencia, pues ha sido en ese grupo de población en el que se han hecho los ensayos clínicos

En esos ensayos, la medicina produjo leve mejoría pero con un riesgo creciente de edemas relacionados y derrames.

Medscape había reportado que el estudio involucró a 1,795 adultos con una enfermedad leve. Se les aplicó 10 mg/kg de Lecanemab dos veces a la semana. Después de 18 meses el medicamento hizo más lento el desarrollo de la enfermedad en un 27%.

Se han conocido efectos adversos

Sin embargo, la semana pasada The New England Journal of Medicine reportó el caso de una persona que murió después de sufrir numerosas hemorragias cerebrales cuando recibía tratamiento para embolia isquémica y antes había participado en el ensayo de Lecanemab.

La Asociación de Alzheimer presentó una petición formal el mes pasado al Servicio de Medicaid y Medicare para que supervisaran las intenciones de la FDA de dar una aprobación rápida a Lecanemab.

(Con información de Medscape y SuMédico)