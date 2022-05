Justo en el medio: ¿sabes qué es ser ambivertido?

Usualmente, cuando hablamos de tipos de personalidades, lo más común es que pensemos y nos cuestionemos si es que una persona (e incluso nosotros mismos) pertenecemos a una de las dos categorías: extrovertido o introvertido. Sin embargo, existe una tercera personalidad: ambivertido.

Se trata de un tipo de personalidad al que pocos consideraban dentro de las clasificaciones más populares, pero lo sorprendente es que es el tipo más frecuente que existe; de hecho, el profesor de la Universidad de Wharton, Adam Grant, estima que más de la mitad de la población es ambivertida.

A grandes rasgos, ser ambivertido representa tener lo mejor de dos mundos (o The Best of Both Worlds, muy a lo Hannah Montana), pues presentan características, habilidades y rasgos de los extrovertidos e introvertidos, volviéndose personas muy flexibles ante las situaciones personales y sociales.

(foto: unsplash)

La personalidad ambivertida

El término fue acuñado por primera vez en 1923, por el piscólogo Edmun S. Conklin, justo dos años después de que Carl Jung publicara su obra de Tipos Psicológicos, donde categoriza a las personas según sus características de personalidad, funcionalidad social, y carácter en general, dando así dos grupos: introvertidos y extrovertidos.

El propio Jung consideraba que no existía una persona que fuese netamente extrovertida o introvertida, y proponía que estos dos términos se viesen como dos polos opuestos de una misma línea, donde una persona podría ubicarse en cualquier punto justo en el centro.

Conklin consideraba que una persona que estuviera ubicada justo en el medio de esa línea (o al menos lo más cercana al centro), sería considerada una persona ambivertida: una persona con cualidades de ambos polos, definida por el psicólogo como “seres saludables, adaptativos, normales, flexibles y efectivos”.

¿Qué es ser ambivertido?

Las personas ambivertidas suelen ser aquellas que disfrutan de las situaciones sociales, como planes con amigos, salidas y/o charlas, pero que también disfrutan y se adaptan a los momentos de soledad.

Normalmente son personas que no tienen complicaciones para adaptarse a las necesidades del entorno social, por lo que suelen saber sostener o dirigir una conversación fructífera con alguna otra persona, y también saben cuándo es necesario guardar silencio y escuchar.

Los ambivertidos se caracterizan por ser personas que poseen buena intuición, creatividad, y el psicólogo Daniel H. Pink ha llegado incluso a compararlo con las personas bilingües, pues saben manejar y entender los “códigos” de los introvertidos y los extrovertidos.

(foto: unsplash)

Cualidades de los ambivertidos

Disfrutan de las interacciones sociales, con personas nuevas o ya conocidas, pero no tienen problemas para estar a solas y disfrutar de la introversión.

Tienen un carácter más flexible y adaptable, lo que permite que su círculo de amistades sea más amplio y variado.

Saben cuándo hablar y también cuándo es mejor guardar silencio.

Tienden a ser selectivos con sus amistades.

Pueden ofrecer su opinión y también dar atención a las opiniones de otros.

Tienen un buen desempeño en el trabajo, incluso como líderes. Adam Grant realizó un estudio en 2013, que mostraba que su capacidad de flexibilidad les otorga la facilidad de realizar patrones que los ayuden a prestar atención, generar confianza, y persuadir a otros.

Tienen claro que es preferible no dejarse influenciar por otros.

Son hábiles para detectar lo positivo de las situaciones.

Les resulta sencillo trabajar en diferentes entornos laborales, y no abandonan la productividad.

Suelen ser buenos oyentes, pero también buenos consejeros.

(foto: unsplash)

Lo negativo de ser ambivertido

Aunque ya hemos mencionado que las personas ambivertidas suelen reunir las mejores características de los dos extremos de la personalidad, lo cierto es que también pueden tener cosas negativas:

Suelen desgastarse fácilmente. Estar constantemente alerta y realizando cambios o ajustes, puede ser mentalmente desgastante para algunos.

Pueden tener conflictos para expresar e identificar sus emociones.

También tienen ciertas limitaciones a la hora de intentar descifrar de dónde obtienen la energía para “recargarse”. Mientras que los extrovertidos podrían asegurar que la toman de las reuniones sociales, o los introvertidos de pasar tiempo a solas, muchas veces los ambivertidos no lo saben.

En ocasiones pueden ser indecisos en la toma de decisiones, pues no saben si realizar las cosas de modo calmado o reflexivo.

(Con información de: La Mente Es Maravillosa, Expansión, 20Minutos.es, BBC Mundo, Psicología Y Mente.)