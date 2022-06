En un afán de que los fármacos y las terapias no sean la única opción de tratamiento para personas con bipolaridad, los expertos en salud mental ahora intentan analizar si es que existe otra opción para tratar este padecimiento, y una de esas opciones es la Estimulación magnética transcraneal.

Lo que se busca es brindar una oportunidad extra para tratar a aquellos pacientes que ya no responden de manera adecuada a los medicamentos, o que tienen efectos secundarios muy importantes con estos (como adicción y dependencia).

(foto: pexels)

Estimulación magnética transcraneal: una alternativa a los fármacos

También mencionado por sus siglas EMT, la estimulación magnética transcraneal es descrita por MayoClinic como un procedimiento que no es invasivo (es decir, no requiere maniobras o procedimientos que impliquen cirugías, inyecciones, etc), que estimula las células nerviosas del cerebro por medio de campos magnéticos.



Para lograrlo, durante una sesión de estimulación magnética transcraneal, se coloca en la cabeza (sobre el cuero cabelludo y cercano a la frente), una bobina que emite las señales magnéticas en forma de pulso, lo que estimulará al cerebro y su actividad química.

Está orientado esencialmente para modificar y activar regiones del cerebro que pueden estar “apagadas” en personas que, por ejemplo, tienen depresión.

Usualmente, este procedimiento se utiliza en pacientes con depresión o trastorno obsesivo compulsivo que no ha podido ser controlado o tratado con otro tipo de tratamientos (como los fármacos o las terapias), pero hay estudios (refiere Medical News Today), que sugieren que también puede utilizarse para tratar de forma efectiva el trastorno bipolar, o al menos una parte de este.

Este procedimiento entra en el área de la Neuromodulación, que intenta modificar o regular la actividad del cerebro. Estas terapias suelen o pueden ser usadas como complemento o alternativa a otros tratamientos, y antes de ser utilizados, debe realizarse una evaluación completa del paciente para descifrar su estado de salud general y evitar complicaciones, o saber si se es un candidato adecuado

(foto: pexels)

La bipolaridad

El trastorno bipolar, también llamado trastorno maníaco-depresivo, se trata de un padecimiento psiquiátrico, causado por la cambios en la función cerebral y los químicos del cerebro, lo que causa alteraciones en el comportamiento y el estado de ánimo.

Usualmente este trastorno comienza durante la adolescencia y adultez temprana (18 y 22 años), pero también se ha visto que puede comenzar hasta los 30 o 40 años.

Se caracteriza por tener episodios de manía y de depresión, que pueden alternarse, pero que en muchas ocasiones también puede existir uno que predomine más que el otro. En caso de que existan episodios que se alternan, estos pueden durar desde mínimo una semana, hasta 6 meses.

La manía, define el Manual MSD en su versión para profesionales, es más de una semana de un estado de ánimo “persistentemente elevado, expansivo o irritable, y el aumento persistente de la energía o la actividad con propósito”.

Es decir, son personas que están en un estado de extrema alegría, energía, o altamente explosivos. Además, puede que tengan el ego demasiado inflado, que no sientan necesidad de dormir, o que participen en actividades que pueden ser graves (actividad sexual excesiva, compras compulsivas, etc).

Por otro lado, un episodio de depresión tiene las características típicas de depresión mayor (estado depresivo casi todo el día, insomnio, cambios en el peso, pérdida de interés y placer en las actividades, sentimientos de inutilidad o culpa, indecisión, pensamientos suicidas,...), y dura al menos dos semanas.

Para saber más de...¿Cuáles son los síntomas de una persona bipolar?

1- Es difícil de diagnosticar:

El trastorno bipolar es difícil de diagnosticar porque se puede confundir con un trastorno depresivo. Según WebMD, hasta el 20% de las personas que acuden al doctor por depresión, en realidad padecen bipolaridad. Además, en promedio pasan 10 años antes de comenzar con el tratamiento desde que inician los primeros síntomas. ▲ 2- La bipolaridad está acompañada de otras afecciones

De acuerdo con WebMD, aproximadamente la mitad de las personas con trastorno bipolar han acudido a tres profesionales antes de ser diagnosticados correctamente. Además, la mayoría de las personas con trastorno bipolar tienen otras afecciones psiquiátricas (como el abuso de sustancias o la ansiedad) que pueden dificultar el diagnóstico general. ▲ 3- ¿Qué es el trastorno bipolar?

El trastorno bipolar provoca cambios extremos en el estado de ánimo. Las personas que lo padecen pueden pasar semanas sintiéndose en la cima del mundo antes de caer en una profunda depresión. La duración de cada subida y bajada varía mucho de una persona a otra, explica WebMD. ▲ 4- Episodio hipomaníaco:

La hipomanía es el periodo de intensa depresión durante la bipolaridad. Los síntomas incluyen tristeza, ansiedad, pérdida de energía, desesperanza y problemas de concentración, pérdida de interés por las actividades que antes disfrutaban, pérdida o aumento de peso, dormir mucho y pensamientos suicidas, dice WebMD. ▲ 5- Episodio maníaco:

Según WebMD, en este periodo de manía, las personas se sienten cargadas de energía e invencibles. Su autoestima se dispara y les resulta difícil quedarse quietos. Hablan más, se distraen fácilmente, sus pensamientos se aceleran y no duermen lo suficiente. Presentar 3 o más de estos síntomas casi todos los días durante una semana, indica un episodio maníaco. ▲ 6- Síntomas de bipolaridad en adolescentes:

Algunos síntomas que sugieren que un adolescente podría tener un trastorno bipolar son períodos inusuales de ira y agresividad, grandiosidad y exceso de confianza, llanto fácil, tristeza frecuente, necesidad de dormir poco para sentirse descansado, comportamiento impulsivo no característico, mal humor, confusión y falta de atención, indica WebMD. ▲

La estimulación magnética transcraneal en pacientes con bipolaridad

Medical News Today, refiere que una revisión de los estudios, sugieren que este tipo de tratamiento podría ser más efectivo en los episodios depresivos de la bipolaridad, y no tanto para los episodios maníacos.

Y aunque no ha sido aprobado, pues aún faltan una serie de estudios que puedan confirmar su efectividad y beneficio en estos pacientes, se sugiere que podría ayudar a aquellos que han tenido un tratamiento farmacológico que no ha sido efectivo.

¿Este tratamiento puede tener efectos secundarios?

Si bien los expertos consideran que la estimulación magnética transcraneal es segura, y al ser no invasiva los riesgos de efectos secundarios se reducen, siempre existen riesgos efectos que podrían estar presentes, como pueden ser:

Dolor de cabeza, de bajo nivel, y corta duración.

Dolor o incomodidad (solo durante el procedimiento) en el cuerpo cabelludo

Mareos y/o sensación de aturdimiento

Ansiedad

Insomnio

En casos más extremos, refiere MayoClinic, otros efectos secundarios, que además son poco frecuentes, podrían ser:

Convulsiones

Pérdida de la audición (si no se utiliza la correcta protección)

Inducción de episodios de manía.

(foto: unsplash)

En conclusión

Si bien los ensayos actuales concluyen que la estimulación magnética transcraneal podría ayudar a los pacientes con bipolaridad, en especial durante los episodios depresivos, la realidad es que todavía falta que se realicen más estudios que puedan dar una luz verde a que sea una opción de tratamiento para quienes tienen la enfermedad.

Así bien, todavía se desconoce gran parte de cómo funciona este procedimiento y sus posibles efectos secundarios, por lo que, al menos durante un tiempo más, los tratamientos más típicos (como fármacos y terapias) serán los de primera elección.

(Con información de: Medical News Today. Mayo Clinic, NeuroCavis, Actas Españolas de Psiquiatría, Manual MSD)