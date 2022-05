Las críticas pueden tener un efecto destructivo en cualquier relación, especialmente en las de pareja. Criticar a la pareja es diferente a expresar una queja y es en esta diferencia que residen los efectos negativos que las críticas tienen en una relación y que la condenan al fracaso.

Los terapeutas que más han hecho investigación sobre los efectos de las críticas en la pareja son los doctores John y Julie Gottman, famosos por su “laboratorio del amor” en el que los expertos podían predecir con una efectividad del 90% y en 5 minutos si una pareja iba a permanecer junta o se iba a divorciar.

Los Gottman describen cuatro estilos de comunicación que condenan al fracaso a una relación de pareja: la crítica, el desprecio, la defensividad y la evasión. Te explicamos cómo reconocer si criticas a tu pareja y cuáles son los efectos negativos para tu relación.

¿Das críticas o expresas quejas? La diferencia podría salvar tu relación

Como ya se explicó, no es lo mismo criticar que dar una queja. Las quejas tienden a ser sobre problemas específicos, mientras que las críticas tienen que ver con atacar el carácter, la personalidad de tu pareja y quien es.

Por ejemplo, una queja sería decir: ¡Hace mucho que no nos vamos de vacaciones juntos! Estoy cansado de oír hablar de nuestros problemas de dinero". En esta frase se expresa la molestia hacia un tema concreto.

Y una crítica sería decir: "¡Nunca quieres gastar dinero en nosotros! Es tu culpa que nunca podamos irnos juntos porque gastas todo nuestro dinero en cosas inútiles!" Esto es un ataque a la pareja y garantía de que suban las defensas e inicie la guerra.

Las críticas llevan al desprecio en una relación

El problema de las críticas en la pareja es que inevitablemente llevan al desprecio, que se refiere a tener una visión negativa del otro sin concederle el beneficio de la duda. Quien siente el desprecio, lo hace desde una posición de superioridad, lo que puede mandar la señal al otro de que no se le quiere, no se le aprecia, no se le entiende ni se le respeta.

Esto provoca que no haya un vínculo seguro y de confianza en la relación. Tratar a la pareja con desprecio es el mayor factor de predicción del divorcio, según el trabajo de Gottman, además de que es el más destructivo de los cuatro estilos de comunicación.

¿Por qué criticas a tu pareja?

La doctora Sue Johnson, terapeuta de parejas, ve a las críticas en la pareja como un ciclo negativo que de no ser controlado puede llegar a crear una enorme distancia y desconexión en la relación.

Ella creó el modelo de Terapia Emocional Enfocada en la que la atención se centraría en cuál es la emoción que subyace y alimenta la crítica. El sentimiento subyacente es lo que habría que abordar para romper el ciclo negativo.

Pero para poder indagar sobre la fuente de las críticas, es importante crear un espacio emocionalmente seguro para la exploración y así se podrán explorar los sentimientos negativos que las alimentan.

Con información de PsychCentral