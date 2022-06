Como si estuvieras narrando una historia, trata de recordar con lujo de detalle lo que hiciste hace 5 horas o lo que hiciste ayer o lo que hiciste antier. ¿Es difícil no?

Piensa en cómo llegaste de un punto a otro. ¿Cómo fue que acabaste ese pendiente del trabajo y pasaste a la siguiente cosa en tu lista?

Y cuando llegaste a casa, ¿cuál fue el olor que tu olfato captó al abrir la puerta?

Cuando platicaste con tu colega, amigo o familiar, ¿puedes recordar la información que te dijo y el sentimiento que tenía mientras platicaban?

Si te costó trabajo recordar todo eso, lo más probable es que tú, como la mayoría de las personas, vivas en una especie de piloto automático.

(Foto: Unsplash)

¿Cómo vivir en un mundo mejor? Practica y enseña a tus hijos mindfulness

Mitad máquina y mitad persona, el piloto automático te permite automatizar cada aspecto de tu vida a fin de que todo se haga de la manera más rápida y eficaz posible.

Cuanto mayor sea la automatización, menores son los recuerdos de las pequeñas y grandes cosas que te pasan todos los días.

Pero en el mundo de hoy, con pandemias y guerras interminables, necesitamos claridad, presencia mental, atención plena y compasión.

(Foto: Unsplash)

Con mindfulness puedes elegir cómo vivir cada día

No importa qué tan negativo sea el panorama, todos, y esto es adultos y niños, tenemos la capacidad y el poder de elegir cómo queremos vivir nuestro limitado tiempo en la tierra.

Requiere coraje y valentía darnos cuenta de cómo vivimos y atrevernos a estar a solas para escucharnos y separarnos del ruido de fuera y dentro, dice Paloma Sainz, en su libro Mindfulness para niños.

Para Paloma Sainz, la práctica de la atención plena es lo que puede “crear una nueva humanidad” al permitirnos conectar con nosotros mismos y con los demás, platica en entrevista con Sumédico.

(Foto: Unsplash)

¿Qué es el mindfulness o atención plena?

Paloma Sainz Vara de Rey es autora de los libros Mindfulness para niños y Mindfulness en la empresa. Nació en Zaragoza, España en 1971 y comenzó con la práctica de la meditación en 1997, tras recorrer Asia.

Hoy se dedica a buscar y difundir herramientas educativas de mindfulness y compasión que ayuden a las personas a estar en un mundo más consciente, más humano y más unido.

Ella define a la atención plena o mindfulness, como el estar en este momento aquí y ahora, siendo conscientes de lo que sucede en nuestro interior y en el exterior pero de una forma amorosa, sin juicios y con aceptación de lo que hay.

Bajo el contexto en el que hoy vivimos, el mindfulness se vuelve fundamental para cultivar también el pensamiento crítico diverso. La meditación, que es la práctica de la atención plena, permite acceder al espacio único que cada uno tiene en su interior para conectar con la propia intuición.

(Foto: Unsplash)

¿Por qué es tan importante enseñar mindfulness a los niños?

Si le enseñáramos meditación a cada niño de 8 años, eliminaríamos la violencia en una sola generación.

Quizás la importancia del mindfulness se podría resumir en esa frase.

Paloma considera que si cada uno de las personas, desde la niñez, pudiera conservar su luz interior y no dejar que la competitividad y el mundo exterior la absorbiera, se podría conectar con la llama interior y además confiar en ella, para finalmente descubrir que somos todos interdependientes de todos.

En ese hallazgo radica la “gran fuerza” del mindfulness. La atención plena es darse cuenta de la interdependencia de cada uno de nosotros y la compasión es la puesta en práctica de esa enseñanza.

(Foto: Pexels)

Con mindfulness, un niño puede cambiar el curso de la humanidad

“Yo estoy en ti, yo me veo en ti y tu te ves en mí. Si yo veo que estás sufriendo y puedo hacer algo para aliviarlo, me voy a mover para hacer algo. Si desde pequeños todos tuviéramos esa conexión nos veríamos a los ojos y a los rostros y no nos podríamos hacer daño”, explica Sainz.

A través de la práctica del mindfulness, Paloma considera que podemos “inventar entre todos una nueva forma de vivir mucho más sencilla, mucho más tranquila y mucho más conectada con la naturaleza.”

Mucho se habla del deseo de querer un mundo mejor para los niños, y los padres pueden hacerlo al practicar el mindfulness y luego enseñarlo a sus hijos. Al final los niños replican las actitudes, pensamientos, creencias y prácticas de sus cuidadores.

