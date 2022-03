Logró llevar la rehabilitación a pacientes post covid de todo el país

La doctora Clara Lilia Varela, especialista en Medicina de Rehabilitación, implementó un sistema en la unidad de la Zona Norte y al ver el impacto que se lograba lo replicaron en todo el país.

Esta especialista, que además hace todo el quehacer de su casa y la comida para su familia, es una de las 8 hijas e hijo de un trabajador de la construcción que la inspiró a ayudar a las personas que como él sufrían lesiones por su labor. Otra inspiración para la especialidad que escogió es uno de sus hijos quien padece una leve discapacidad.

(Foto: Especial)

La doctora Varela, quien ahora ocupa una oficina en las instalaciones centrales del IMSS como coordinadora de Programas Médicos, señala que como a todos, la pandemia la tomó por sorpresa y comenzó a hacer investigación para conocer el impacto que estaba teniendo el coronavirus en los pacientes que ya habían sufrido la enfermedad.

En los primeros tiempos de la pandemia y hasta diciembre pasado trabajaba en el área de rehabilitación cardiopulmonar de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte.

“Había que investigar qué repercusiones podían tener los pacientes con esta patología. Medicina de rehabilitación, al igual que las demás especialidades, tenía la obligación de saber qué repercusiones iba a tener en el aspecto funcional y bueno, yo me di a la tarea de investigarlo y de qué forma podían influir en la capacidad funcional, en la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, pues estar alerta hasta la fecha de qué secuelas nos podrían quedar a largo plazo”

La doctora que hizo su licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente se especializó en la UNAM precisa que todavía no podemos saber exactamente que nos va a dejar la covid porque hay personas que a pesar de un año o dos años de haber tenido la enfermedad, aún reportan algunas alteraciones.

(Foto: Unsplash)

La doctora considera que el trabajo de rehabilitación ha sido muy importante siempre, no solo ahora por la covid, pero sí es fundamental que los pacientes que han superado el contagio tengan acceso a este tipo de servicio.

Eso fue lo que la llevó a presentar a las autoridades del instituto su programa de trabajo y hubo la apertura para llevar ese modelo a todas las otras instancias que realizan trabajos de rehabilitación.

La atención consiste en realizar una valoración médica especializada por el médico especialista en rehabilitación y ya de acuerdo con esa valoración, un equipo multidisciplinario que normalmente incluye enfermería, trabajo social, psicología, terapia física, terapia ocupacional y comunicación humana, diseña el plan de atención que va en función de las secuelas que presente cada paciente.

La doctora Varela, quien tiene Alta Especialidad en Rehabilitación Cardiaca, muy pronto se dio cuenta que las consecuencias que presentaban los pacientes que habían tenido covid no solo eran pulmonares sino que también eran síntomas como palpitaciones, mareos, dolor de cabeza, que son de origen neurológico o de origen cardiaco.

(Foto: Unsplash)

También identificaron que la gente presentaba falta de fuerza, pérdida de masa muscular, dolor articular, fatiga, alteraciones en la atención, concentración, memoria. Además, observaron alteraciones conductuales, estrés postraumático, ansiedad, angustia, desesperación, miedo e incluso depresión. En resumen, una problemática sistémica, que puede abarcar a varias partes del organismo y no sólo un órgano.

Casos más impactantes

De lo que ha podido atestiguar la doctora Varela se encuentra pacientes que ingresaron al hospital por un evento cerebro-vascular (que pueden ser infartos cerebrales o trombosis) y también con síntomas de esclerosis múltiple.

En su opinión, el virus pudo haber desencadenado afecciones que estaban presentes y no se habían manifestado antes.

“Covid vino a manifestar muchas cosas que ya estaban escondidas en los pacientes, que tenían cierta predisposición”.

Y aunque en un principio se quiso dar prioridad a otro tipo de servicios para atender la emergencia, ella insistió en seguir laborando en su especialidad. Muy pronto se hizo evidente que también sería necesaria la rehabilitación para los pacientes post covid.

-¿Qué han representado en su vida profesional, personal, emocional, familiar estos dos años por el trabajo que ha desarrollado?

“De forma inicial, yo creo que como todo mundo, tuve miedo, incertidumbre de qué se podía generar. Al menos en mi área, en lo que a mí compete, sabía que iba a haber repercusiones, indudablemente sí, entonces, ¿qué me dejó? Pues enriquecimiento, crecimiento profesional, crecimiento personal porque me confirmó ese perfil y espíritu como médico, lo que uno tiene para estudiar medicina, bien consciente de que para eso estamos, para ayudar a la población y que debemos trabajar en ello”.

Confirmó que estudió lo correcto y que está en el lugar correcto “y que debo hacer lo que me corresponde a pesar del miedo y a pesar del riesgo”.

(Foto: Especial)

Su padre la inspiró a ser médica

Cuando se le pide hablar de sí misma como persona, la doctora se define como una mujer trabajadora, que también realiza actividades de casa.

”Soy mamá. Soy mamá de dos hijos. Un hijo de 24 años y uno de 8, entonces tengo también mucho trabajo en casa”.

-¿Y cómo ha sido eso de combinar el trabajo en casa, la responsabilidad de ser mamá y las altas responsabilidades que tiene usted como profesionista?

"Complicado. Definitivamente como para cualquiera persona, pero las mujeres por cultura social, somos quienes damos amor y apapacho. Y pues esa parte no la pierdo. Sí, o sea, es complicado, es difícil, pero pues me hago cargo de mi casa, el quehacer de casa. En algún momento tuve una mala experiencia porque me robaron en mi casa y desde entonces no me ayuda nadie, yo solita hago todo lo que hay que hacer en casa, la limpieza, comida, de todo con mis hijos; estoy al tanto de la escuela, por supuesto sí".

Siempre agradecida por el apoyo que ha recibido del instituto, la doctora Varela se emociona mucho cuando recuerda que su papá, que trabajaba en la industria de la construcción, padeció las consecuencias del trabajo pesado y sufrió algunos daños en su organismo. Y eso fue lo que la hizo decidir estudiar medicina y la especialidad de Rehabilitación.

“Siempre nos decía a sus 7 hijas mujeres y 1 hombre que quería que estudiáramos para poder tener lo que él no tenía”.

(Foto: Unsplash)

Por las características de su empleo, su papá tenía lesiones “entonces yo creo que eso me fue inclinando a buscar ayudar, no solo a él, sino a toda la gente que lo requiere. Yo creo que de alguna manera él me llevó a ese lado humano y a esa necesidad de ayudar a la población y no solamente a los trabajadores de la construcción, sino de muchas áreas; muchos trabajadores además de ser diabéticos son hipertensos o tienen molestias musculares”.

El tipo de lesiones que sufrió su papá es algo que se ve mucho en su especialidad

Además, “la vida me llevó a tener un hijo con una pequeña discapacidad y pues bueno, medicina de rehabilitación es la especialidad más bonita y más completa desde mi muy particular punto de vista”.

Todo ello la encaminó por el rumbo de la medicina y la rehabilitación. “Yo le digo a mis compañeros médicos que tan importante es salvar la vida como importante es la calidad de vida. Sí porque ´pues ya salvé la vida´ pero en qué condiciones, ¿no? Y eso es bien importante, saber ayudar”.

Afirma que la rehabilitación no es solo una terapia. “Es la intervención en todos los ámbitos del ser humano; rehabilitación es intervenir en la parte biológica, en la parte física, en la integración social, en la parte conductual, psicológica. Es embonar y engranar todos esos aspectos con la persona, luego con la familia y con la sociedad; todo eso es medicina de rehabilitación”

Cuando se le pide mandar un mensaje a las mujeres en el 8 de marzo, responde:

“Pues somos guerreras, siempre de naturaleza somos guerreras y a pesar de los estigmas sociales, nosotros debemos luchar por tener ese lugar, en el que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Entonces sigamos siendo guerreras toda la vida. Ése es el mensaje, que seamos guerreras siempre”.