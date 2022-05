“Incluso en la agonía hay algo que hacer y es estar cerca del paciente"

Cuando el presidente Miguel de la Madrid anunció a la persona que sería galardonada con la medalla Gabino Barreda de neurología, la distinción máxima para un especialista de ese campo, las personas que atendían el evento se mostraron sorprendidas cuando el nombre mencionado por el mandatario no concordaba con el rostro ni el cuerpo de la persona que se paró a recibir el premio.

“Mi hija está dando a luz”, fueron las palabras esclarecedoras y conmovedoras que pronunció el orgulloso padre. En ese momento, Gloria Llamosa García Velázquez estaba en trabajo de parto para dar a luz a su primer hijo. “Fue un doble premio de la vida”, comenta la neuróloga en entrevista con SuMédico.

Ese honor, así como recibir el premio del Conacyt destinado a los mejores estudiantes fue lo que despegó la carrera de la doctora Gloria Llamosa, quien se formó como médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posteriormente como neuróloga clínica por el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE y por el Hospital General de México.

La doctora también cuenta con un diplomado en Dolor y Cuidados Paliativos por la Universidad de las Canarias en España, y la Universidad Autónoma de Guadalajara en México. Además es profesora universitaria de pre y posgrado y actualmente integrante de distintas sociedades médicas, entre las que destaca su participación como presidenta de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría.

Asimismo, es integrante de la Academia Mexicana de Neurología con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Neurología e integrante de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migraña. Actualmente funge como secretaria y vicepresidenta en el Comité Mexicano para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple (MEXCTRIMS).

(Foto: Dra Gloria Llamosa)

“Otras niñas jugaban a las muñecas y yo jugaba a ser doctora”

Un currículum tan extenso y distintivo solo puede ser producto de una pasión intensa como la que sienten los niños cuando descubren algo que les gusta y les causa interés. Y fue así justamente como comenzó la historia de una mujer líder en el campo de la neurología en México.

“Desde que era yo una niña muy pequeña, mientras mis primas o mis amigas jugaban a la comidita y con las muñecas, yo jugaba a curarlas, a llevarlas al doctor, a venderlas…Desde muy pequeñita tuve mucho interés en la medicina, jugábamos con los juguetes propios del médico como el estetoscopio o la jeringa”.

Pero al crecer, se consolidó en ella la vocación de un médico. Ahora se trataba de trascender ayudando a los demás y tratar a todos con respeto.

Eso se convirtió para mí en una pasión que permanece hasta hoy.

Su interés hacia el estudio del sistema nervioso y el diagnóstico de sus enfermedades tiene que ver con la noción de que “todo lo que somos reside en nuestro cerebro”.

Quiénes somos, cómo pensamos, qué sentimos, qué recordamos y lo qué transmitimos está gobernado por nuestro cerebro. Me pareció que era la especialidad más interesante.

La neurología es la rama de la medicina que estudia el sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y los músculos, además de brindar un diagnóstico y tratamiento a las enfermedades que se producen en estos aparatos.

(Foto: Unsplash)

“Mujeres bonitas, feas y neurólogas”

La neurología es una especialidad complicada, sobre todo porque es vista como “las matemáticas de la medicina”, dice la doctora Llamosa. “Los médicos le tienen miedo a la neurología”, dice la doctora. Esto se debe a que es una rama de la medicina que requiere dominar el pensamiento lógico a fin de poder deducir los padecimientos.”

En México, todavía hacen falta más neurólogos y neurólogas aunque la cantidad de especialistas ya aumentó desde que la doctora cursó el posgrado. “En mi época éramos pocas mujeres, éramos unas cuantas. Había hasta un chiste que decía: mujeres bonitas feas y neurólogas”, comenta, entre risas, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría.

Dentro de su rama de especialización, la doctora admite que también tiene una pasión en particular. Se trata de la esclerosis múltiple, enfermedad en la que el sistema inmune ataca la cubierta protectora que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esta enfermedad ataca a personas muy jóvenes pero que, de recibir un tratamiento adecuado, se le puede cambiar la vida al paciente. Desde el surgimiento de Mexctrims hace 15 años y antes de ello, en la Academia, la doctora Llamosa se ha dedicado a comprender y brindar tratamiento y oportunidades a las personas que padecen esclerosis múltiple, para las que hace 3 décadas no había medicamentos.

(Foto: Unsplash)

“Como doctor es nuestra obligación dar esperanzas”

La doctora Llamosa recuerda con cariño a sus primeros pacientes y que por fortuna, y gracias a su dedicación, tras 30 años, todavía lo son. Explica que cuando atendió por primera vez a uno de estos pacientes, el estudio de la neurología y su aplicación todavía no estaban tan vigentes como ahora.

Por eso, la especialista se enfrentó con el reto de diagnosticarle la esclerosis múltiple en una época donde no había pruebas y mucho menos tratamientos. Es en estas situaciones en las que la pasión con que se realiza una profesión lo cambia todo. Tras más de 30 años con la enfermedad este paciente continúa estable gracias a los avances médicos. “Es todo un ejemplo de vida”.

Claro que no fue sencillo comunicarle en su momento que no existía un tratamiento para la esclerosis múltiple. “Dar las noticias es muy difícil, pero (como doctor) se tiene que entablar una relación cálida. Se debe poner en sus zapatos y explicar la información siempre dejando espacio para las preguntas. Se debe contestar con la verdad y siempre es nuestra obligación dar esperanzas. No decir “yo te voy a curar cuando no es posible, pero si dar la certeza de al decir “siempre voy a estar a tu lado, aquí estoy para acompañarte", dice la doctora.

Es muy importante la empatía del médico. Ser empáticos con la familia, con los cuidadores, el tratar de educar y el pelear junto con ellos.

(Foto: Unsplash)

“No siempre vas a poder curar, pero tienes la obligación de siempre acompañar”

En la Facultad de Medicina se entrena bajo el juramento hipocrático que dice “no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”; esto se traduce en la responsabilidad buscar la curación del paciente, sin embargo, para la doctora Llamosa, el deber ser de un médico va más allá de eso.

También por la naturaleza de su especialidad, la neuróloga trata a los pacientes bajo un enfoque de los cuidados paliativos y no solo un enfoque curativo. Muchos de los padecimientos neurológicos, como el Parkinson, la demencia, el Alzheimer o la esclerosis múltiple, son degenerativos, agresivos y sin cura, en algunos casos. Para ella, más que la obligación de curar a como dé lugar, se trata de acompañar en todo momento al paciente.

Nunca hay que permitir que la esperanza de un paciente se pierda, siempre hay que hacer algo. Incluso en la agonía hay algo que hacer y es estar cerca de cualquier enfermo. Decir ´lo siento mucho, ya no hay nada que hacer´, eso no debe prevalecer.

El enfoque de los cuidados paliativos se rige bajo una máxima: calidad de vida, más que cantidad de vida. Se trata de reconocer las necesidades del paciente y disminuir el dolor y el sufrimiento. En las enfermedades para las que ya no hay un tratamiento curativo o modificador, se debe priorizar la parte paliativa.

A veces es difícil comunicar esta visión a los pacientes y a otros doctores, acepta la doctora. “A veces hay que decirle a la familia ´ya no internes a tu papá. Déjalo en su recámara favorita con la gente que más ama, estén cerca de él, acompáñenlo, denle su comida favorita´. Aunque uno no siempre triunfa”, explica.

(Foto: Unsplash)

“La dedicación del médico por su paciente no debe tener distinción”

La doctora siempre considera que ser médico no solo se trata de curar, sino también de estar cerca de la familia, establecer un vínculo y comunicar y tratar a todos los pacientes con cariño y empatía. “La dedicación del médico por su paciente no debe tener distinción entre si te vi en una institución o si te vi en mi consultorio privado.”

Aunque su larga trayectoria le ha permitido contar con gratas experiencias en el manejo de sus pacientes, a la doctora Llamosa le llegan instantáneamente dos historias a la cabeza. La primera es cuando una paciente con esclerosis múltiple con un cambio en su tratamiento logró sobrellevar el embarazo con un buen control de la enfermedad hasta llegar a un parto sano.

También recuerda con satisfacción el caso de un paciente que con gran esfuerzo y dedicación hacia el tratamiento de su enfermedad, nunca dejó su trabajo y logró sacar adelante a su familia y en consecuencia, uno de sus hijos logró ganar reconocimiento internacional dentro de su campo. Pero incluso cada carta o dibujo que los pacientes más pequeños le dan, le “llenan el alma” a la doctora.

(Foto: Unsplash)

En México hay 1 neurólogo por cada 100 mil habitantes

En México hacen falta muchos más neurólogos. De acuerdo con un censo de 2019 realizado por la Academia Mexicana de Neurología, en el país existen aproximadamente 1,200 neurólogos, es decir, hay 1 neurólogo por cada 100 mil habitantes.

Pero ese número se ve reducido si se toma en cuenta a los neurólogos que cuentan con una certificación y una recertificación. Esta carencia va de la mano con la infraestructura de los servicios de salud del país, por lo que la doctora insta a conseguir para todos los mexicanos un servicio médico integral de calidad y en este sentido también se necesita “mantener en la mente de los tomadores de decisiones a los pacientes que tienen enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas”, dice la doctora Llamosa.

Otro reto a superar es la educación de las neurociencias en la comunidad médica a fin de que los doctores tengan las bases para referir a los pacientes a la especialidad de neurología.

El otro reto es la ayuda entre colegas, decir no sé pero tú tienes experiencia, tú qué piensas de esto y viceversa, decir yo tengo experiencia y te puedo ayudar.

La doctora pide que ante cualquier síntoma las personas acudan a revisión médica y que sepan que tener una enfermedad neurológica o psiquiátrica no denosta ni es denigrante. Además les exhorta a exigir atención de calidad y el médico procurar el bienestar del paciente en cualquier etapa de su enfermedad.

“Mi mayor satisfacción en la vida es la neurología, pero mi satisfacción máxima en la vida es mi marido y mis tres hijos”, indica la neuróloga Gloria Llamosa.

SIGUE LEYENDO: