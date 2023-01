loLa actitud hacia el envejecimiento conlleva un efecto real sobre nuestros cuerpos y mentes, así lo asegura la Universidad de Yale en un estudio realizado por la doctora Becca Levy.

El mostrarse negativo ante el ciclo natural de la vida aumenta el riesgo de demencia, enfermedades cardíacas e inclusive acelera la aparición de síntomas de menopausia y andropausia como el insomnio y el sofocamiento.

Este análisis revela que las personas que tienen una visión optimista de la vejez viven en un promedio de siete años y medio más que las personas que tienen sentimientos negativos hacia sus últimos años.

Foto: Canva

Descubrimientos sobre la eterna juventud y longevidad

La Universidad Nacional de Seúl descubrió que las personas que se sentían más jóvenes en comparación a su edad cronológica real, mostraban menores signos de envejecimiento cerebral. A diferencia de las que se sentían de su verdadera edad o mayores a la que tenían.

Por otra parte, en la Universidad de Colonia, científicos alemanes plasmaron que una actitud positiva ante el envejecimiento es afrontar su realidad y envejecer bien.

En lo que respecta al libro de Breaking The Age Code: How Your Beliefs About Aging Determine How Long And Well You Live de la doctora Becca Levy, se descubrió que todas aquellas personas mayores con pensamientos positivos ante su vejez presentaban un mejor rendimiento físico y cognitivo.

¿Cómo modificar las malas actitudes y prolongar nuestra edad?

Si contemplas modelos y mensajes positivos sobre el envejecimiento durante diez minutos al día:

Mejora la memoria.

Amortiguaras y absorberás mejor el estrés.

Disminuye la presión arterial.

Mayor probabilidad de recuperación.

Reduce el colesterol.

Rapidez en tu caminar.

Probabilidad de vivir más tiempo.

¿Cómo afecta la actitud negativa a mi organismo?

Hay evidencia científica suficiente para afirmar que una actividad negativa y más frente a la edad, afecta severamente al organismo en donde la presencia de los signos de la edad no es únicamente externa.

La visión negativa puede causar estragos fulminantes como:

Perdida de la memoria.

Alteración o perdida de la audición.

Demencia.

Problemas cardiovasculares.

Los pensamientos positivos le otorgan a la mente mayor poder sobre la longevidad, otorgándole a tu vida un aumento de hasta cuatro años. Por dejar de fumar le añades tres y por perder peso le añades uno.

Si adoptamos una mejor actitud conforme vamos creciendo, tendremos probabilidades de vivir y disfrutar más. Cuando una persona mayor se siente mal, no se debe suponer que todo se debe a la avanzada edad.

A medida que vamos envejeciendo, nunca deberíamos dejar de tratar de estar cada día mas saludables.

(Con información de la Universidad de Yale)