Sublinaje BA.2 de ómicron no sería de preocupación, ¿por qué?

Cuando se descubrió el sublinaje de ómicron BA.2 hubo personas que se espantaron pensando que se trataba de un tipo más contagioso de la variante más transmisible. Sin embargo, expertos de la Northwestern University Feinberg School of Medicine en Chicago, Estados Unidos, indican que no hay de qué preocuparse.

¿Buenas noticias?, ¿una declaración acelerada? Esta es la razón por la que lo dicen.

“El sublinaje BA.2 de ómicron es parecido a las demás variantes”

De acuerdo con un informe de la UK Health Security Agency, publicado el 27 de enero, menciona que la eficacia de las vacunas covid contra el padecimiento sintomático fue parecida para los sublinajes BA.1 y BA.2 de ómicron, ya que luego de un par de dosis, la efectividad de la inyección fue de 9% para BA.1 y del 13% para BA.2 después de más de 25 semanas. Dichas cifras podrán parecer poco, pero la agencia de seguridad sanitaria británica menciona que los números aumentaron a 63% en BA.1 y a 70% para BA.2 a las dos semanas de que se administró la dosis de refuerzo.

Sobre este tema, el profesor asistente de medicina de la Northwestern University Feinberg School of Medicine en Chicago, Estados Unidos, Ramón Lorenzo – Redondo, explica para CNN que no hay indicios de que el sublinaje de ómicron BA.2 provoque un padecimiento más grave o se propague con mayor facilidad que la variante original, pues a diferencia de esta, no provoca una determinada firma en las pruebas de laboratorio denominada “falla del objetivo del gen S”. ¿Qué significa esto? Lorenzo-Redondo menciona que esto quiere decir que BA.2 puede ser similar a otras variantes del virus al ser visto en una primera pantalla.

La UK Health Security Agency menciona que las vacunas covid existentes actualmente podrían proteger contra BA.2 tan bien como contra ómicron original y si bien todavía no se sabe la razón por la que dicho sublinaje está creciendo en algunas naciones, la razón de los especialistas para no preocuparnos sería que las inyecciones covid nos otorgan una protección contra esta y las demás variantes.

