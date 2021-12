Sí, estamos en pandemia, pero el cáncer de mama no debe ser descuidado

En 2020, el cáncer de mama le arrebató la vida a 7 mil 821 mujeres y 58 hombres, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por ello, la Secretaría de Salud, además de informar la situación del coronavirus en México, aprovechó para recordar que una detección temprana puede facilitar todo el proceso que viene después.

¿Qué puedes hacer para detectar a tiempo el cáncer de mama?, ¿Cuántos casos de coronavirus se han registrado en nuestro país? Aquí te lo contamos.

Situación del coronavirus en México y la importancia de encontrar el cáncer de mama

La dependencia apunta que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo y que debido a esto, es importante la autoexploración mamaria. ¿Cómo se hace?, ¿A partir de cuándo?

De acuerdo con la Secretaría, las mujeres deben auto explorarse a partir de los 20 años y realizar este proceso mes con mes. Esto consiste en sentirse los pechos y los pezones con la finalidad de detectar cualquier bulto, despellejamiento, cambio en la piel del seno o pezón o cualquier síntoma o señal que antes no estuviera ahí. Estos síntomas no deben ser dados por sentado y ante la aparición de cualquiera de ellos, es mejor ir con un oncólogo para que revise la situación y se determine si es o no cáncer de mama.

A partir de los 25 años, se debe acudir a un examen clínico anual y una vez que se han cumplido los 40 años, las mujeres deberán acudir a realizarse la mastografía. La recomendación de la institución es que observes, te toques y te sientas.

Habiendo destacado esto, la dependencia informa que al 8 de diciembre de 2021 la situación del coronavirus en México es de 3 millones 908 mil 534 casos, 571 mil 522 sospechosos, 7 millones 520 mil 461 negativos, 295 mil 893 defunciones, 19 mil 865 activos estimados y 12, 000,517 personas notificadas.

Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí son las entidades con más casos confirmados acumulados.

En las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29, 30 a 39 y 40 a 49 años. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 62% en varones. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

Además, se ha visto el incremento de un punto porcentual en la ocupación de camas generales (17%); las camas con ventilador siguen en la misma ocupación (13%).

El 8 de diciembre se aplicaron 327 mil 629 dosis para tener un total de 135 millones 022 mil 230 dosis aplicadas reportadas.

De las 78 millones 816 mil 099 personas vacunadas reportadas, 65 millones 543 mil 077 tienen el esquema completo y 13 millones 273 mil 022, medios esquemas.