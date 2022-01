Si doy positivo a covid, ¿por cuánto tiempo soy contagioso?

Ok, fuiste a una prueba de coronavirus y diste positivo por ómicron o por cualquier otra variante. Conoces el resultado de la prueba, pero todavía no presentas síntomas, ¿Eso significa que no puedes contagiarlos? Si piensas eso, te tenemos una mala noticia: incluso las personas asintomáticas pueden infectar a los demás. Por ello, es importante que sepas el tiempo en el que puedes seguir afectando a otros, para así evitar contagios de covid.

El periodo de incubación tiene mucho que ver con esto y a continuación te explicamos la razón de esto.

¿Cómo evitar contagios de covid si di positivo en la prueba?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas con la infección son más contagiosas unos días antes de la aparición de los síntomas y unos días después del desarrollo de estos. Sin embargo, la ventana entre esos dos eventos podría ser menor con la variante ómicron.

La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard explica que el periodo de incubación es el espacio que hay entre la exposición y la aparición de síntomas y se piensa que es de los dos a los 14 días, aunque con ómicron es menor.

“Con las primeras variantes, los síntomas generalmente aparecían dentro de los cinco días, pero con delta, se pudieron ver dentro de cuatro días. El período de incubación de ómicron parece ser aún más corto, de unos tres días”, advierte esta institución educativa.

Para evitar contagios de covid en tu círculo cercano y en el resto de la población, es importante que sepas la posibilidad de tiempo en los que podrías presentar síntomas cuando estás infectado por ómicron.

“Sabemos que las personas tienden a ser más infecciosas al inicio del curso de su contagio. Con la variante ómicron, la mayor parte de la transmisión del virus se produce uno o dos días antes de la aparición de los síntomas y dos o tres días después”, señala la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

Para saber más de...¿Cuáles son los síntomas más comunes del síndrome post-covid-19?

Síntomas más comunes:

Estos serían los síntomas mas comunes del síndrome post-covid-19 según los estudios clínicos más destacados procedentes de China, Europa y Estados Unidos. ▲ Fatiga:

Es el síntoma que más se reporta en los estudios clínicos sin importar la gravedad de la enfermedad, entre el 40-70% de casos. La fatiga es una sensación de agotamiento severo que no mejora con el descanso, empeora con la actividad física o mental y que no permite realizar las actividades de la vida diaria. ▲ Disnea:

Hasta un 60% de las personas con covid-19 prolongado lo reportan. Se refiere a una sensación de falta de aire. Puede haber dificultad o incomodidad al respirar, incapacidad para obtener el aire suficiente o sensación de asfixia o ahogo. ▲ Anosmia:

Es la pérdida total del olfato y ocurre cuando hay una inflamación u obstrucción intranasal que impide que los olores ingresen el área olfatoria. Se presenta hasta en un 40% de los casos. ▲ Trastornos del sueño:

El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente en el covid-19 persistente y se define como un problema para conciliar el sueño y permanecer dormido. El insomnio se presenta hasta en un 50% de los casos reportados. ▲ Problemas de memoria:

Hasta un 34% de pacientes con covid-19 reportaron tener problemas de memoria o niebla mental. ▲ Estrés postraumático:

Hasta un 30% de pacientes con covid-19 señalaron padecer estrés postraumático, el cual se define como un trastorno mental desencadenado por una experiencia estresante o aterradora. El estrés postraumático puede derivar en depresión o ansiedad. ▲

¿Qué puedes hacer al respecto?

Harvard recomienda que sigamos usando cubrebocas, en particular cuando nos encontremos en interiores, ya que esto puede ayudar a reducir el riesgo de que una persona infectada pero que aún no presenta síntomas, infecte a otros sin tener conocimiento de ello.