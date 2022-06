¿Es segura la vacuna covid para niños? Es algo que muchos padres se preguntan y al respecto, especialistas afirman que la vacunación de covid-19 para niños de 5 a 11 años de edad no se contrapone con la aplicación de las vacunas que de manera regular se deben aplicar los niños de este grupo de edad como la varicela, sarampión-paperas-rubeola, difteria-tétanos-tosferina, poliovirus, papiloma humano y meningocócia.

De hecho, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión para la atención a la Emergencia Covid 19, de la Universidad Nacional, Autónoma de México (UNAM), dijo que la aplicación de la vacuna Pfizer para este segmento de la población comenzará este mes y los menores que reciban la inoculación podrán días antes, después e incluso el mismo día, recibir otras vacunas que de manera regular les corresponden de acuerdo a su edad.

Vacuna covid en niños no está contra indicada con otras vacunas

El experto señaló que la vacuna covid no está contra indicada con otras vacunas y así lo señalan también documentos científicos, sin embargo, destacó que la indicación por parte de autoridades de salud es dejar pasar dos semanas entre una vacuna y otra.

(Foto: Pexels)

“Lo que dice la ciencia es que no existe una contra indicación de vacunarse el mismo día, incluso podrían aplicarse al mismo tiempo, podrían vacunarse en un brazo una y entró otra, el riesgo real es no vacunarse o saltarse sus vacunas, eso sí es algo que no debe pasar” señaló el también médico y doctor en ciencias bioquímicas en el área de microbiología.

¿Se deben dejar pasar al menos dos semanas entre una vacuna y otra? El vocero de la Comisión para la atención a la Emergencia covid 19 de la UNAM aclara que esto se debe a que, si se ponen dos vacunas, se tiende a tener más síntomas o molestias sin embargo no son síntomas extraordinarios ni graves.

Estados Unidos, Canadá y Europa ya tienen lineamientos para vacunar simultáneamente contra covid-19 y cualquier otra vacuna a los niños, por lo que Rodríguez hace un llamado a los padres a llevar a sus hijos a vacunarse y no saltarse ninguna vacuna.

Niños pueden ponerse vacunas en una misma semana

Por su parte, el maestro en investigación clínica, Javier Castellanos, infectólogo pediatra afirmó que los niños podrían vacunarse contra distintas enfermedades en una misma semana.

“Las vacunas contra covid-19 pueden ponerse el mismo día que otras vacunas del calendario de salud del niño y del adolescente, así lo revela un estudio reciente que demuestra que la administración simultánea con otras vacunas es eficaz y segura”, explica.

En el documento del CAV de vacunación covid y adolescentes consta que se admite la coadministración de la vacuna de coronavirus con las demás vacunas, y que tampoco sería necesario dejar 1 semana de tiempo para la administración de otras vacunas.

(Foto: Pixabay)

Para el infectólogo, los padres deben de llevar a vacunar a sus hijos contra covid-19 y también aplicar las vacunas que les corresponden de acuerdo a su edad ya que no solo el covid presenta un riesgo para la salud pública, “no desaprovechen las oportunidades de vacunación”, refiere.

Además, hizo un llamado a las autoridades de salud a presurizar la adquisición de vacunas para menores de 5 años ya que se cuenta con estudios de vacunas para bebés de hasta 6 meses.

Cabe recordar que después de más de dos años de pandemia de covid-19, el Gobierno de México comenzará la vacunación de los niños de 5 a 11 años de edad. Con esto, comienza la séptima fase de la estrategia nacional de vacunación en México, donde se inmunizará a más de 15 millones de personas en plena quinta ola de contagios.