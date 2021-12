¿Qué puede aprender el mundo del surgimiento de ómicron?

Hoy puede parecer que la llegada de ómicron, una variante con más mutaciones, es algo peligroso y tal vez lo sea, pero eso no significa que el mundo no pueda aprender de ella para futuras pandemias o, incluso, la aparición de nuevas variantes. Por ello, te decimos las recomendaciones de los especialistas sobre lo que se puede aprender de esta nueva variante de covid.

Ómicron: ¿Qué podemos aprender de los países a los que ha llegado?

Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca son tres naciones donde se ha podido ver un aumento y en sus acciones podemos encontrar enseñanzas.

En Sudáfrica, por ejemplo, se sabe que ómicron puede ser más transmisible, pero todavía se desconoce si la gravedad de los síntomas puede ser mayor. En Dinamarca, por otra parte, están apostando por volver a las restricciones para contener nuevos brotes y en Reino Unido, decidieron acelerar las vacunaciones para proteger a la mayor cantidad de personas posibles.

¿Qué se puede aprender de esto?

Hay varias cosas que se pueden aprender de la aparición de ómicron y el avance que ha tenido hasta el momento, como los siguientes puntos:

1 – Puede que ómicron sea la variante dominante en 2022: por velocidad de propagación y el hecho de que ya está dominando en zonas como Londres, los especialistas piden que las personas se vacunen lo antes posible.

“No hay que dejarlo al azar. Ahora, más que nunca, es vital recibir la primera, segunda dosis o refuerzo lo antes posible", sugirió Kevin Fenton, quien labora como director regional de salud pública de dicha ciudad.

Cabe resaltar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Europeos (ECDC) ya prevén que ómicron sea dominante en todo el planeta

“La variante de preocupación Delta sigue siendo en la actualidad la más frecuente. Sin embargo, según las predicciones de modelos, y dependiendo de la ventaja de crecimiento y el nivel de escape inmune, es probable que ómicron se convierta en la variante dominante en la Unión Europea (UE) en los primeros dos meses de 2022”, señalaron los ECDC.

2 – Hay que pensar que la transmisión de ómicron ya es comunitaria: se empezó creyendo que su propagación nada más se daba por viajes desde Sudáfrica, pero cada vez se han visto más casos comunitarios… sobre todo en las naciones con más casos de ómicron (como las tres mencionadas anteriormente).

3 – No hay que confiarse: se sigue aprendiendo sobre coronavirus y también sobre ómicron. Hasta el momento se sabe que tiene muchas mutaciones y que eso la puede hacer más transmisible, pero todavía no se sabe qué pasa cuando esta nueva variante de covid infecta de gravedad a las personas. Con ómicron no hay que confiarse.

4 – El cierre de fronteras no sirve: esto va ligado al punto 2. Con la llegada de ómicron, algunos países decidieron imponer las medidas de precaución a los datos, pero esto ya no tiene sentido si el virus está en la comunidad. Por ello, se puede aprender que es muy tarde para dejar a ómicron fuera.

5 – La vacunación por sí sola no es suficiente: Las naciones han recibido un regaño por parte del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adnahom Ghebreyesus, pues en muchos lugares se ha podido ver que se priorizan unas medidas sobre otras y esto es incorrecto.

"No son vacunas en lugar de cubrebocas. No son vacunas en lugar de sana distancia. No son vacunas en lugar de ventilación o lavado constante de manos. Se debe hacer todo, de manera consistente y de la manera correcta”, señaló Tedros.

6 – Hay que tener en cuenta que la demanda de vacunas puede aumentar: Vacunarse lo antes posible y asistir a las dosis de refuerzo cuando te toque ir es la manera en la que puedes protegerte y desocupar lugares para las personas que necesitan vacunarse para protegerse y cuidar a los suyos. ¿Recuerdas la frase de “cuidándote tú, proteges a los demás”?