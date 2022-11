¿Comer semillas puede causarte apendicitis? Existe el mito de que sí. Independientemente de si has escuchado el rumor o no, hay gente que piensa que el consumo de semillas es una de las causas de apendicitis y por eso decidimos investigar si es una realidad o no lo es.

¿Cuáles son las causas de apendicitis reconocidas por los expertos? ¿Entran las semillas en esta categoría?

¿Qué provoca que te dé apendicitis? Esto es lo que dicen los especialistas

Mayo Clinic informa que la apendicitis es una inflamación del apéndice, que es una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

El término “itis” significa “inflamación”, por lo que la apendicitis causa dolor en el abdomen bajo del lado derecho. Sin embargo, esta clínica menciona que en la mayoría de la gente las dolencias empiezan alrededor del ombligo y después se desplazan.

Algunos de los síntomas de la apendicitis incluyen:

Vómitos y náuseas

Falta de apetito o pérdida

Fiebre ligera que puede volverse más severa a medida que el padecimiento progresa

Diarrea o estreñimiento

Hinchazón en el abdomen

Gases

La Clínica Mayo detalla que la causa de la apendicitis es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección. Si no se trata a tiempo la infección, el apéndice puede romperse.

¿Las semillas son una de las causas de apendicitis?

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases abunda que las causas de apendicitis exactas no están claras, pero los posibles disparadores incluyen:

Crecimientos o heces endurecidas que pueden “tapar” la abertura interna del apéndice

tejido agrandado en la pared del apéndice, provocado por una infección en el cuerpo o en el aparato digestivo

enfermedad inflamatoria en el intestino

Por lo tanto, las semillas no entran en esta categoría de las causas de apendicitis.

¿Cuáles son los peores alimentos que puedes comer cuando tienes apendicitis?

Alcohol

Pan blanco

Muffins

Carne

Huevos

Alimentos fritos

Comida rápida

Lácteos