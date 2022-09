¿Cuál es el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo? Esta es una pregunta que se han hecho varios seguidores del comediante, pues habló sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que padece y por la que asegura que “está condenado a morir asfixiado”.

A sus 74 años, Ortiz de Pinedo dijo que su estado de salud era grave, aunque él seguía trabajando.

“Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en un pulmón izquierdo, en el lóbulo superior y me lo quitaron completo el lóbulo”, señaló el comediante.

Ortiz de Pinedo apuntó que por haber fumado 47 años de su vida tiene EPOC y también desarrolló diabetes.

“Estoy condenado a morir asfixiado porque no voy a poder respirar, eso es una condena, es natural”, expresó.

Por su delicado estado de salud, pidió a las personas que fuman que hagan consciencia en el daño que se provocan con este hábito y que no ignoren los casos cercanos de cáncer por fumar.

“Muchos amigos murieron de cáncer de pulmón y yo no hice caso, entonces me tocó”, dijo el intérprete del Dr. Cándido Pérez.

¿Qué es la EPOC que padece Jorge Ortiz de Pinedo?

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, hace referencia a un grupo de enfermedades que causan obstrucción de la circulación del aire y generan problemas relacionados con la respiración, según apuntan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Entre estas enfermedades, se encuentran el enfisema, la bronquitis crónica y en algunos casos, el asma.

El humo del tabaco es el factor principal para el desarrollo y progresión de la EPOC, aunque también incluyen los contaminantes aéreos en el hogar, los factores genéticos y las infecciones respiratorias.

Los síntomas de la EPOC no suelen aparecer hasta que se produce un daño pulmonar significativo y lo más grave es que suelen empeorar con el tiempo, sobre todo si no se deja de fumar.

Los signos y síntomas más frecuentes, según Mayo Clinic, incluyen los siguientes:

Falta de aire Opresión del pecho Sibilancias Tos crónica que produce mucosidad blanca, amarilla o verdosa Infecciones respiratorias frecuentes Falta de energía Pérdida de peso involuntaria

Es importante buscar ayuda médica inmediata ante síntomas y factores de riesgo. Con una prueba sencilla llamada espirometría se puede medir la función pulmonar y detectar la EPOC. El tratamiento dependerá de la gravedad de la enfermedad.

