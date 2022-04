Hailey Bieber fue trasladada al hospital el pasado mes de marzo por presentar síntomas similares a los de un ictus, también conocido como derrame cerebral. Esto ocurrió un día por la mañana cuando desayunaba con su esposo, Justin Bieber.

En ese momento, ella narra en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que sintió un pequeño hormigueo que recorría desde sus dedos hasta sus hombros y que los hacía sentir entumecidos. Además cuando quiso hablar no le fue posible comunicarse y el lado derecho de su cara comenzó a caerse.

Tras salir del hospital, la modelo reveló que la causa de su ictus había sido un pequeño coágulo de sangre en el cerebro. Sufrió lo que se conoce como AIT o bloqueo temporal del flujo sanguíneo, también conocido como ictus.

¿Qué es el ictus que le ocurrió a Hailey Bieber y qué tan grave es?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, un ictus, derrame o ataque cerebral es la pérdida del flujo sanguíneo a una parte del encéfalo. Sus causas son los coágulos de sangre y la ruptura de vasos sanguíneos.

Los síntomas incluyen mareo, adormecimiento, debilidad en un lado del cuerpo y problemas para hablar, escribir o entender el lenguaje.

El riesgo de sufrir ictus aumenta con la edad, por la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol alto, enfermedades cardiacas, acumulación de grasa en el interior de las arterias coronarias y antecedentes familiares.

Una causa de coágulos sanguíneos es la trombosis, que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una o más venas principales. Una de las complicaciones más graves de las pastillas anticonceptivas es el riesgo de trombosis, ya que pueden provocar efectos secundarios como el bloqueo de los vasos de las piernas y los vasos pulmonares.

¿Cuál es el estado de salud de Hailey Bieber tras el ictus?

De hecho, el equipo médico que atendió a la esposa del cantante atribuyó el derrame cerebral a una serie de circunstancias, como su reciente infección por coronavirus, un viaje largo de ida y vuelta a París y a la toma de una nueva píldora anticonceptiva que se recetó ella misma sin consultar con su doctor.

Los estudios que le hicieron revelaron que había sufrido un accidente cerebrovascular grado 5. Normalmente lo que sucede es que pero el corazón filtra el coágulo hacia los pulmones, dijo ella en su video. Sin embargo en ella lo que sucedió es que el coágulo escapó por el agujero del corazón y viajó hasta el cerebro.

Para atenderla, los doctores le realizaron un procedimiento para insertar un pequeño botón que cierra la perforación en el corazón. "Me fue muy bien, me estoy recuperando muy bien, me siento muy bien, dijo en el video".

El peor escenario de un derrame cerebral es que al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Esto puede causar un daño severo al cerebro, discapacidad permanente e incluso la muerte, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

