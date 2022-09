Los antisépticos orales pueden servir para más cosas que solo mantener tu boca libre de gérmenes. De acuerdo con una publicación en el International Journal of Environmental Research and Public Health, incluso existen posibilidades de usar antisépticos orales contra el coronavirus.

Esta revista científica detalla que los dentistas son unos de los profesionistas con mayor riesgo de contraer la infección debido a su contacto y cercanía con la boca, que es un “reservorio de transmisión del SARS-CoV-2”.

¿Pueden servir los antisépticos orales contra el coronavirus?

Se entiende por antisépticos a las sustancias que retardan o detienen el crecimiento de microorganismos. Dichas herramientas son usadas frecuentemente en los entornos médicos para disminuir el riesgo de infecciones durante cirugías y otros padecimientos.

¿Funcionan los antisépticos orales contra el coronavirus? El artículo publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health menciona aunque todavía no existe tanta evidencia de que puedan prevenir la transmisión del causante del coronavirus (SARS-CoV-2), diferentes instituciones de salud en todo el planeta han recomendado su uso en la pandemia.

La recomendación en esos momentos ha sido que se usen los antisépticos orales contra el coronavirus como medidas de control para disminuir la cantidad de microorganismos en aerosoles y gotas durante los procedimientos dentales.

Hay que recordar que una de las formas de transmisión del coronavirus es por gotículas expulsadas al hablar, cantar, estornudar o toser.

Una de las instituciones que señalan un posible uso de los antisépticos orales contra el coronavirus es la Penn State College of Medicine, que informa una posible capacidad de estas sustancias para inactivar los coronavirus humanos, como el causado por el SARS-CoV-2.

En sus palabras, los resultados de investigaciones realizadas por su Facultad de Medicina indican que ciertos antisépticos orales pueden ser útiles para disminuir la carga viral en la boca después de que hay una infección, y también pueden auxiliar a bajar la propagación de SARS-CoV-2.

“Los productos probados se encuentran fácilmente disponibles y a menudo ya forman parte de las rutinas de las personas. Por ejemplo, la solución de shampoo para bebés 1%, que a veces es usada por médicos para enjuagar senos paranasales, inactivaba más del 99.9% del coronavirus humano después de 2 minutos”, dijo el profesor, Craig Meyers.

Otros, como los productos de enjuague bucal y gárgara, también revelaron una eficacia para desactivar el virus, pues “una gran cantidad de ellos inactivaba por encima del 99.9% después de sólo 30 segundos de tiempo de contacto”.

Sin embargo, se necesita una mayor investigación al respecto sobre el uso de antisépticos orales contra el coronavirus en personas que, por su profesión, tienen un mayor riesgo de contagio.