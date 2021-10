¿Puede Nivolumab ayudar vs los cánceres de estómago y esófago graves?

El cáncer de esófago es muy agresivo y de acuerdo con la American Cancer Society, la tasa de supervivencia a 5 años de las personas afectadas cuyo tumor se ha diseminado (movido) a los tejidos cercanos es de solo el 25%. Suena a un porcentaje pequeño, pero un estudio publicado el 5 de junio en The Lancet investigó el uso de Nivolumab como uno de los posibles tratamientos para el cáncer y los resultados, aunque se siguen estudiando, mostraron promesa.

¿Qué es el Nivolumab?, ¿Cómo se puede usar para tratar el cáncer? Aquí te lo contamos.

¿Es Nivolumab uno de los posibles tratamientos para el cáncer?

El National Cancer Institute define el Nivolumab como un medicamento que se une a la proteína PD1 para ayudar a las células de nuestro sistema inmune a destruir de una mejor manera las células del cáncer. Dicho instituto explica que la proteína PD1 está presente en las células T y ayuda a mantener bajo control las respuestas inmunes de nuestros cuerpos.

Ahora, según el Instituto Nacional de Cancer en Estados Unidos, el Nivolumab se puede usar solo o en combinación para tratar algunos tipos de neoplasias como:

+ melanoma

+ cáncer de pulmón de células no pequeñas

+ ciertos tipos de cáncer de esófago

+ linfoma de Hodgkin clásico

+ cáncer de la unión gastroesofágica

+ cáncer de estómago

+ mesotelioma pleural maligno

+ cáncer de colon

+ un tipo de cáncer de riñón denominado carcinoma de células renales

+ un tipo de cáncer de hígado conocido como carcinoma hepatocelular

+ carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello

+ un tipo de cáncer de vejiga o del tracto urinario llamado carcinoma urotelial

¿De qué es capaz el Nivolumab?

El National Cancer Institute señala que el Nivolumab podría ser uno de los posibles tratamientos para el cáncer, ya que es capaz de bloquear la proteína PD-1 y ayudar a que nuestro sistema inmune destruya las células cancerosas.

El estudio sobre Nivolumab publicado en The Lancet

Para llevar a cabo la investigación publicada en The Lancet, los investigadores llevaron a cabo un ensayo multicéntrico, aleatorizado llamado “CheckMate 649”, donde inscribieron a adultos de 18 años o menos que tenían cáncer gástrico, gastroesofágico o de esofágico no tratado previamente, no positivo a HER2 de 175 hospitales y centros oncológicos de 29 naciones.

Luego de analizar los resultados, encontraron que aquellos que habían sido tratados con Nivolumab y quimioterapia, tenían mejores resultados en la supervivencia general en comparación con aquellos que solo recibieron quimioterapia.

“Entre todas las personas atendidas, 462 de 782 que se encontraban presentes en el grupo de Nivolumab + quimioterapia y 341 de 767 individuos en el grupo de quimioterapia sola presentaron eventos adversos de grado 3-4 vinculados con el tratamiento”, explican los autores en el artículo original.

¿Cuáles fueron los eventos adversos de Nivolumab más quimioterapia?

The Lancet indica que los efectos adversos de cualquier grado relacionados con el tratamiento más frecuentes fueron:

+ náuseas

+ diarrea

+ neuropatía periférica

“Consideramos que 16 (2%) fallecimientos en el grupo de Nivolumab + quimioterapia y 4 (1%) decesos en el grupo de quimioterapia sin combinación se encontraban relacionadas con el tratamiento”, mencionan los autores.

Precauciones antes de recurrir a Nivolumab

El Memorial Sloan Kettering Cancer Center, por su parte, indica que hay que tener cuidado si:

+ la persona es alérgica a Nivolumab; cualquier parte del fármaco; o cualquier otra droga, sustancia o comida

+ Si se está tomando: pomalidomida, talidomida o lenalidomida

+ Si puede estar embarazada o se encuentra en situación de embarazo

+ Si se encuentra amamantando

En caso de que la persona esté en cualquiera de estas situaciones, lo mejor será consultar con el médico antes de tomar Nivolumab.

¿Puede Nivolumab ser de utilidad para cánceres de estómago y esófago graves?

En palabras de la oncóloga y jefa del servicio de oncología gastrointestinal en este centro, Yelena Janjigian, el Nivolumab puede ser uno de los posibles tratamientos para el cáncer, ya que los resultados son prometedores, pero hacen falta más estudios.

“Los datos de seguimiento más prolongados de Nivolumab más quimioterapia respaldan aún más su utilización como un nuevo tratamiento estándar de primera línea contra el cáncer”, mencionó Janjigian durante una presentación en el simposio presidencial realizada en el Congreso virtual de la European Society for Medical Oncology (ESMO).