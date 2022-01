¿Puede la diabetes afectar nuestra memoria? Especialista responde

¿Qué piensas cuando te hablan de las consecuencias de la diabetes? Quizá puede pasar por tu mente las enfermedades del corazón, daños en los nervios, una afección del riñón o incluso problemas de la vista, pero… ¿sabías que este padecimiento también puede llegar a perjudicar la manera en la que piensas y razonas?

De acuerdo con la experta del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Selene Cansino, una diabetes no controlada puede mermar de forma importante el desempeño de nuestra memoria. Aquí te contamos la razón de esta declaración.

Afectación de la memoria: ¿una de las consecuencias de la diabetes?

La doctora Cansino cita el artículo “Impact of diabetes on the accuracy and speed of accessing information from episodic and working memory”, publicado en la revista Cogent Psychology, y menciona para la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la UNAM que en dicha investigación participaron mil 656 personas, de las cuales 148 tenían diabetes.

En palabras de la especialista, una de las consecuencias de la diabetes es la disminución del volumen cerebral debido a la pérdida de células nerviosas. Esto, indica, es algo que puede verse en el hipocampo de las personas, que es fundamental para la memoria episódica, así como en el pobre desempeño de las conexiones sinápticas en dicha zona, lo cual influye de manera negativa en el funcionamiento de la memoria.

Para saber más de...La relación entre el covid-19 y la diabetes

Además de las secuelas físicas y mentales que deja la infección por coronavirus en el organismo de las personas contagiadas, expertos en materia de salud, específicamente del campo de la diabetes, anticipan un aumento importante en los casos de diabetes tipo 1 y tipo 2 relacionados directamente con el covid-19. Estas son las razones: ▲ Ola de diabetes:

Andrew Boulton, el presidente de la Federación Internacional de Diabetes, señala que se estima el diagnóstico de 200,000 nuevos casos de diabetes para finales del 2022 como resultado directo de la pandemia actual. Se plantean tres principales razones. ▲ Visitas al doctor:

Uno de los principales factores es que a causa del confinamiento muchas personas no han realizado exámenes de detección oportuna de la diabetes por lo que hay muchos casos de la enfermedad sin diagnosticar. Lo anterior resulta peligroso pues la prevención y el tratamiento temprano es esencial para evitar las complicaciones de la diabetes. ▲ Aumento de peso:

La diabetes tipo 2 es consecuencia directa del sobrepeso y la obesidad, condiciones que también han aumentado a causa del confinamiento. Muchas personas subieron de peso por factores relacionados a la pandemia como el estrés, la ansiedad, la depresión, el encierro y el cierre de instalaciones para realizar actividad física. ▲ La infección por covid:

Estudios recientes han encontrado que el covid-19 puede provocar diabetes. Se ha encontrado que el SARS-CoV-2 se aloja e infecta las células beta, que se encuentran en el páncreas y son las responsables de la secreción de insulina. Este fenómeno provoca la muerte de dichas células en algunos casos, y en otros la reducción de la producción de insulina, lo que provoca diabetes tipo 1. ▲

¿Qué es la sinapsis?

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos define la sinapsis como el espacio existente entre el extremo de una neurona y otra célula. Su función es importante porque la neurona libera neurotransmisores y otra célula, que se encuentra del otro lado, los recibe. La célula de al lado puede ser una célula muscular, otra neurona o una célula glandular.

La mente se podría ver afectada por la diabetes

Mayo Clinic advierte que la diabetes tipo 2 parece incrementar el riesgo de padecer Alzheimer y otras perturbaciones que provocan demencia, además de que se ha visto que entre las consecuencias de la diabetes se encuentra la apnea de sueño… y se sabe que no dormir puede afectar la salud mental de las personas.

La doctora Cansino señala para la DGCS que los diabéticos tuvieron un desempeño menos eficiente en las pruebas realizadas dentro del Laboratorio de Neurocognición de la FP.

“Esto nos revela que el impacto de la afección en las funciones de la memoria es muy amplio. Se trata de un tema muy relevante en todo el planeta, porque China es donde hay más personas con diabetes, luego van India, Estados Unidos, Pakistán y Brasil. En sexto lugar nos encontramos nosotros”, apunta la experta.

(Con información de DGCS UNAM)