Ómicron también ataca a pequeños; México no vacunará a menores de 15

A diferencia de las variantes anteriores, ómicron está afectando más a los niños y en Estados Unidos ya existen hospitales donde una gran parte de la población atendida es menor de edad.

La vacunación a pequeños ya se hace en Estados Unidos y esto ha ayudado, pero en México no sucede lo mismo, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que todavía no se contempla vacunar a niños menores de 15 años.

Ómicron llena los hospitales de niños

“Es como si fuéramos capaces de ver el tren bajando por la vía y solo esperáramos que no se descarrile. Todos estamos esperando al límite, preguntándonos qué terminaremos viendo”, mencionó para CNN la directora de control de infecciones pediátricas del Hospital Infantil y de Bebés UH Rainbow en Cleveland, Claudia Hoyen.

Sus declaraciones se dan porque solo solo en la última semana se pudo ver un incremento cinco veces mayor al que se tenía en las admisiones pediátricas Nueva York. En Washington, DC, por su parte, el número de niños admitidos a los hospitales fue cerca del doble y en todo EUA, en promedio, las hospitalizaciones infantiles se incrementaron en un 35%.

El panorama es considerado “interesante” para ver la protección otorgada por las vacunas en la población pediátrica, pues acaba de pasar navidad, se acercan las reuniones de fin de año y en 2022 se dará el regreso a clases en Estados Unidos.

Para saber más de...¿Cómo funcionan las vacunas contra el covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que actualmente hay más de 200 vacunas contra el covid-19 en desarrollo. Eso no significa que ya estén próximas a ser utilizadas; de hecho, solo 52 se encuentran en las fases de ensayos humanos para comprobar su eficacia o descartarla. Pero ¿cómo funcionan realmente las vacunas anticovid? ▲ Métodos:

Existen 3 métodos para fabricar una vacuna: con agentes patógenos (virus o bacterias) íntegros; con fragmentos del agente patógeno o con el material genético del virus.

(Foto: https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, 3D-medical-animation-coronavirus-structure scientificanimations com esp2, CC BY-SA 4.0) ▲ Método 1 con vacunas inactivadas:

Este es una de las 3 estrategias para desarrollar la vacuna bajo el método de agente patógeno íntegro. Aquí se va a aislar el patógeno y se va a destruir o inactivar por medio de sustancias químicas, calor o radiación. ▲ Método 1 con vacunas atenuadas y vectores víricos:

En las vacunas atenuadas se utiliza el virus o un patógeno similar y se mantienen activos pero debilitados; para el vector vírico se usa un virus inofensivo que va a transportar proteínas del patógeno a combatir a fin de que se induzca una respuesta inmune sin causar la enfermedad. ▲ Método 2:

Las vacunas con fragmentos del patógeno solo utilizan partes del virus o la bacteria que son indispensables que el sistema inmune reconozca, estas subunidades suelen ser proteínas o hidratos de carbono. ▲ Método 3:

En la vacuna de ácido nucleico se utiliza una secuencia del material genético para que proporciones instrucciones al cuerpo mediante el ADN o ARN para fabricar proteínas específicas y no todo el virus con la finalidad de que el sistema inmune las reconozca y luche contra ellas. ▲ Actualmente las principales vacunas utilizadas contra el coronavirus utilizan alguno de estos métodos. Los más comunes son el 2 y 3.

(Foto: Spencerbdavis, Solo-mrna-vaccine-4, CC BY 4.0) ▲

Ómicron está hospitalizando niños, pero en México no se piensa que sea “tan fuerte”

La vacunación a menores es decisión de cada nación y en el caso de México, salvo la noticia del presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, de que se iba a vacunar a menores de edad con comorbilidades, esto no incluye a los que todavía no tengan 15 años y estén sin comorbilidades o a menores de 12 años que las tengan, pues ellos todavía no están contemplados en la vacunación, aseguró López-Gatell Ramírez.

“No consideramos vacunar a niños menores de 15 años, solo de 15 en adelante sin comorbilidad y de 12 a 17 con enfermedades que se complican por coronavirus, esa es la razón. Hay naciones que tienen excedentes de vacunas, que contrataron 3 o 4 veces su población, les sobran estas herramientas, también se acercan calendarios de expiración y les urge sacarlas, otros han tomado decisión de donarlas. Estados Unidos, por ejemplo, nos ha donado casi 11 millones de dosis y posiblemente haya otro donativo, en nuestro caso hemos donado dosis no porque vayan a expirar, sino porque conocemos la importancia de que es una emergencia presente en todo el mundo”, dijo López-Gatell.

En sus palabras, la Organización Mundial de la Salud tampoco ha recomendado la vacunación a menores ni ante la aparición de ómicron, pues la prioridad ahorita es eliminar la desigualdad que existe en el acceso a estas herramientas.

“En lugar de avanzar en terceras dosis, cuartas dosis, quintas dosis, o que inicie la vacunación a menores, la petición de la OMS es que se priorice la vacunación en lugares que tienen baja cobertura”, concluyó López-Gatell.

(Con información de CNN)