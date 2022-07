Perder a un ser querido puede ser considerado como una de las causas de insuficiencia cardíaca (IC), revelaron especialistas del Karolinska Institute, la Universidad de Linköping y la Stockholm University, quienes encontraron que el evento incrementa en 20% la posibilidad de morir por esta causa.

Existen varias causas de insuficiencia cardíaca que tienen que ver con el estilo de vida, pero esta se encuentra relacionada con otras personas del entorno.

Causas de insuficiencia cardíaca: cuida tu salud, aunque estés devastado

Los investigadores analizaron si la muerte de un familiar cercano se asocia con la mortalidad en la Insuficiencia cardíaca y encontraron una asociación entre el duelo y un mayor riesgo de mortalidad para la muerte de un hijo, pareja/cónyuge, hermano o nieto, pero no de un papá.

Esta muerte se relacionó con un mayor riesgo de perder la vida para el que ya no puede ver a su familiar. Pero la asociación no solo estuvo presente en las muertes cardiovasculares del familiar y otras muertes naturales, sino también en caso de fallecimientos no naturales (como un accidente, por ejemplo).

El riesgo fue mayor para 2 pérdidas que para 1 pérdida y más elevado en la primera semana después del fallecimiento del ser querido.

Para aprender más de...¿Cuáles son las principales causas de muerte en los mexicanos?

En 2020 fueron registradas 1,086,094 defunciones, de las cuales 58.8% fueron hombres y 41.1% mujeres. Del total de muertes, 92.4% se debieron a problemas de salud y 7.6% por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios. Estas son las principales causas de muerte por enfermedades en los mexicanos. ▲ La primera causa se debe a enfermedades del corazón. En 2020 fallecieron 218, 885 personas. Hubo un incremento significativo del 29% respecto del 2019 donde fallecieron 156,041 hombres y mujeres por estos padecimientos. ▲ El segundo lugar lo ocupa la infección por SARS CoV-2 o coronavirus que provocó 201,163 defunciones. ▲ En tercer lugar está la diabetes mellitus, que en 2020 cobró la vida de 151,214 personas a comparación del año anterior que perecieron 104,324 hombres y mujeres, lo cual representa un incremento considerable del 31%. ▲ La cuarta posición la ocupan la influenza y neumonía con 56,830 muertes en 2020. Estas enfermedades tuvieron un incremento relevante del 45% en relación con el 2019 con 31,081 decesos. ▲ En quinto lugar están las enfermedades del hígado, que cobraron la vida de 41,520 personas con un incremento del 2% en comparación con las 40,578 muertes del 2019. ▲ En sexto lugar están las enfermedades cerebrovasculares con 37,054 decesos en 2020 y que también aumentaron un 5% con relación del 2019. ▲

¿Cuáles son las otras causas de insuficiencia cardíaca?

Las causas de insuficiencia cardíaca conocidas, según Mayo Clinic, son:

Enfermedad de las arterias coronarias

Válvulas cardíacas defectuosas

Presión arterial alta

Daño al músculo cardíaco

Miocarditis

defecto cardíaco congénito

arritmias

¿Cuántos tipos de insuficiencia cardíaca hay?

La insuficiencia cardiaca se da cuando el corazón no puede bombear la sangre necesaria para funcionar adecuadamente y de acuerdo con Mayo Clinic, hay 4 tipos:

Insuficiencia cardíaca izquierda

Insuficiencia cardíaca derecha

Insuficiencia cardíaca sistólica

Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada

“Se requieren más investigaciones para analizar si las fuentes de estrés menos severas también pueden contribuir al mal pronóstico de la Insuficiencia Cardíaca y explorar los mecanismos subyacentes a esta relación”, mencionaron los expertos.