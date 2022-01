Ya iniciaron los ensayos clínicos de la segunda fase del estudio para crear una dosis de refuerzo específica contra la variante ómicron del covid-19, así lo reportó la farmacéutica Moderna el miércoles 26 de enero.

El estudio incluye a dos grupos de 300 personas, uno con personas que cuentan con dos dosis de la vacuna y el otro con individuos que tienen un esquema completo más una dosis de refuerzo.

Moderna comienza ensayos para vacuna específica contra ómicron

Aunque la actual vacuna de Moderna si presentaba una forma de neutralizar a ómicron, la farmacéutica explicó que después de seis meses, los niveles de anticuerpos bajaron pero siguieron siendo detectables en todos los participantes de la prueba.

Nos tranquiliza la persistencia de anticuerpos contra ómicron seis meses después del refuerzo de 50 microgramos de ARNm-1273 actualmente autorizado.

Sin embargo, la farmacéutica reconoce que es necesario buscar una dosis que proteja específicamente contra la nueva variante ómicron, dado que se ha demostrado que puede evadir las defensas inmunitarias producidas por las vacunas existentes.

Así lo refieren los datos publicados en la revista The New England Journal of Medicine, en donde se observó que después de 29 días de recibir la dosis de refuerzo de Moderna, se registró un descenso de hasta 6.3 veces de la neutralización contra ómicron en comparación a su capacidad máxima, aunque los anticuerpos permanecieron detectables en las pruebas. De modo contrario, la neutralización contra la variante original del covid-19 solo disminuyó 2 veces.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que actualmente hay más de 200 vacunas contra el covid-19 en desarrollo. Eso no significa que ya estén próximas a ser utilizadas; de hecho, solo 52 se encuentran en las fases de ensayos humanos para comprobar su eficacia o descartarla. Pero ¿cómo funcionan realmente las vacunas anticovid? ▲ Métodos:

Existen 3 métodos para fabricar una vacuna: con agentes patógenos (virus o bacterias) íntegros; con fragmentos del agente patógeno o con el material genético del virus.

(Foto: https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, 3D-medical-animation-coronavirus-structure scientificanimations com esp2, CC BY-SA 4.0) ▲ Método 1 con vacunas inactivadas:

Este es una de las 3 estrategias para desarrollar la vacuna bajo el método de agente patógeno íntegro. Aquí se va a aislar el patógeno y se va a destruir o inactivar por medio de sustancias químicas, calor o radiación. ▲ Método 1 con vacunas atenuadas y vectores víricos:

En las vacunas atenuadas se utiliza el virus o un patógeno similar y se mantienen activos pero debilitados; para el vector vírico se usa un virus inofensivo que va a transportar proteínas del patógeno a combatir a fin de que se induzca una respuesta inmune sin causar la enfermedad. ▲ Método 2:

Las vacunas con fragmentos del patógeno solo utilizan partes del virus o la bacteria que son indispensables que el sistema inmune reconozca, estas subunidades suelen ser proteínas o hidratos de carbono. ▲ Método 3:

En la vacuna de ácido nucleico se utiliza una secuencia del material genético para que proporciones instrucciones al cuerpo mediante el ADN o ARN para fabricar proteínas específicas y no todo el virus con la finalidad de que el sistema inmune las reconozca y luche contra ellas. ▲ Actualmente las principales vacunas utilizadas contra el coronavirus utilizan alguno de estos métodos. Los más comunes son el 2 y 3.

(Foto: Spencerbdavis, Solo-mrna-vaccine-4, CC BY 4.0) ▲

Pfizer también busca crear vacuna contra ómicron

Por su parte, recientemente se anunció que las empresas farmacéuticas de Pfizer y BioNTech también comenzaron una prueba clínica para una vacuna modificada contra el coronavirus que ataque específicamente a ómicron.

Asimismo se anunció que el estudio incluye a 1,420 voluntarios con edades entre 18 y 55 años y se espera que los resultados estén disponibles en la primera mitad del 2022.

Con información de: EFE