Mayoría de casos de ómicron en EU han sido en personas vacunadas

A la nueva variante de covid ómicron le importa poco si las personas están vacunadas o no, revelaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pues se han podido ver infecciones en la gente independientemente de su estado de vacunación. Esto no quiere decir que no exista la efectividad de las vacunas, resaltan los centros, pero sí es una advertencia de que la población debe seguirse cuidando.

Los CDC mencionan en el informe semanal de morbilidad y mortalidad publicado el 10 de diciembre que se tiene un conocimiento de que las mutaciones de ómicron podrían incrementar la transmisibilidad, hacer que el virus resista los recursos terapéuticos o que tenga la posibilidad de escapar la protección provocada por la infección previa o la vacuna.

¿Es suficiente la efectividad de las vacunas covid contra ómicron?

Los CDC resaltan que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para evitar una enfermedad grave o la hospitalización, pero que si la gente no pone de su parte y se confía porque ya recibió la inyección, se pueden contagiar.

“De los 43 casos atribuibles a ómicron, el 79% (34) se presentaron en personas que habían completado el esquema primario de alguna vacuna aprobada o autorizada por la Food and Drug Administration (FDA) 14 días o antes del comienzo de los síntomas o la recepción de una prueba positiva, incluyendo 14 que habían recibido una dosis adicional o de refuerzo”, mencionan los centros.

Para saber más de...¿Hay personas inmunes al covid-19?

¿Qué es?

Es una enfermedad de las vías respiratorias que puede causar desde un resfriado común hasta neumonía. Cualquiera que esté en contacto con una persona infectada por el virus puede contagiarse y desarrollar la enfermedad. Los síntomas principales son: dificultad para respirar, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y de garganta. ▲ Asintomáticos

Hay personas que al contagiarse no presentan síntomas pero sí salen positivos en las pruebas de detección del virus. Es decir, al haber estado expuestas al virus sí contrajeron la enfermedad pero ésta se presentó de manera silenciosa, sin síntomas o muy pocos. ▲ Inmunidad:

Pero también existe un grupo reducido de personas que nunca se infectaron a pesar de haber convivido con enfermos de covid-19. Son individuos con resultados negativos en las pruebas de detección pero que tampoco desarrollan anticuerpos. Es decir, son personas que generaron tal resistencia al virus que éste no logró entrar a las células ni replicarse. ▲ Resistencia:

Las personas que nunca se infectaron de covid-19 a pesar de estar expuestas al virus, son pocas y se cree que el fenómeno se debe a una resistencia genética al coronavirus. Lo cual representa un hecho de interés científico porque los genes de dichas personas contienen información valiosa sobre cómo prevenir la enfermedad. ▲ ¿Quiénes son?

Por ejemplo, miembros de una familia contagiada que aunque cuidaron de los enfermos, nunca se contagiaron. O personal médico que asistió a muchas personas con la enfermedad y que nunca tuvieron la infección.

(Foto: Mehr News Agency, Milad Hospital during COVID-19 pandemic 3556142, CC BY 4.0) ▲ Investigación científica:

El Consorcio Internacional para el Estudio Genético Humano de Covid, es una iniciativa de la comunidad científica de 10 países que actualmente se encuentra en la búsqueda de personas inmunes o resistentes al covid y que presenten las características ya mencionadas. Hasta ahora tienen 500 candidatos. ▲ Relevancia:

El objetivo de la iniciativa es comparar el ADN de las personas resistentes con el de las enfermas para encontrar las diferencias fundamentales y el mecanismo que provoca la inmunidad al virus. Lo anterior con el motivo de desarrollar terapias o medicamentos que ayuden a prevenir la enfermedad. ▲

De estos 34 casos, cinco de las 14 personas habían recibido una dosis adicional 14 días antes del inicio de los síntomas y el 14% (6) de los afectados habían tenido una infección previa documentada.

“Los síntomas informados con más frecuencia fueron congestión o secreción nasal, fatiga o tos. Una persona vacunada tuvo que ser hospitalizada durante 2 días. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos por ómicron”, explican los CDC.

La recomendación de los centros es que se implementen estrategias de prevención públicas, incluyendo la vacunación, el uso de cubrebocas, una mejora en la ventilación de espacios, la realización de pruebas, la cuarentena y el aislamiento para que la transmisión viral vaya más lenta.