¿Los fármacos para la diabetes pueden ocasionar fracturas?

En un nuevo estudio publicado en “Clinical Journal of the American Society of Nephrology”, los inhibidores del transporte sódico de glucosa (SGLT-2), medicamentos que reducen la reabsorción de glucosa por los riñones, no se asociaron a un mayor riesgo de fracturas en comparación con otra medicación utilizada para la diabetes.

El estudio, realizado por la doctora Andrea Cowan, del Centro de Ciencias de la Salud en Londres, comparó las tasas de fracturas en adultos de 66 años o más a los que se les había recetado inhibidores de SGLT-2 frente a los que se les había recetado otra medicación para la diabetes -llamados inhibidores de la dipeptidil peptidasa (DPP-4)- que no se había relacionado con las fracturas.

(Foto: Envato)

En general, se produjeron 342 fracturas a los 180 días y 689 fracturas a los 365 días. No hubo diferencia en el riesgo de fractura entre los individuos a los que se les recetó un inhibidor de SGLT-2 frente a los que se les prescribió un inhibidor de DPP-4.

“Este estudio reafirma que los inhibidores de SGLT-2 no se asocian a un mayor riesgo de fractura en pacientes que presentan una enfermedad renal crónica”, afirmó la doctora Cowan.

La relación entre la diabetes y la osteoporosis

Las personas con diabetes, en particular con diabetes tipo 1, a menudo tienen una peor calidad ósea y un mayor riesgo de fracturas. Las personas que han tenido la enfermedad durante mucho tiempo, que tienen un control deficiente del azúcar en la sangre y que toman insulina tienen el mayor riesgo de fracturas.

La aparición de la diabetes tipo 1 suele ocurrir a una edad temprana cuando la masa ósea aún está en aumento. Es posible que las personas con diabetes tipo 1 tengan una masa ósea máxima más baja. La masa ósea máxima es la fuerza y la densidad máximas que alcanzan los huesos. Las personas suelen alcanzar su pico de masa ósea entre los 20 y los 30 años de edad. Cuando el pico de la masa ósea es bajo, puede aumentar el riesgo de osteoporosis más adelante en la vida.

Algunas de las complicaciones de la diabetes, como daño a los nervios, debilidad muscular, episodios de niveles bajos de azúcar en la sangre y problemas de visión pueden aumentar el riesgo de caídas y fracturas.

(Foto: Envato)

(Con información de Infosalus, NIH)