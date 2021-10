EUA: reportan hospitalizados por tomar Ivermectina para covid

Seis personas en Estados Unidos tomaron Ivermectina para combatir el coronavirus y terminaron hospitalizadas por los efectos de este, reportó el New England Journal of Medicine (NEJM) el pasado 20 de octubre. Las consecuencias de la Ivermectina habrían llevado a una cantidad de estas personas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando ellos solo intentaban sentirse mejor.

El pasado 31 de agosto ya se había advertido que la pandemia estaba provocando que las personas tomaran medicamento para ganado y ahora, más individuos resultaron afectados.

Consecuencias de la ivermectina llevarían a las personas al hospital

La Oregon Health and Science University (OHSU) mencionó que su departamento encargado de ver los temas de envenenamiento por medicinas, el Oregon Poison Center, había manejado 25 casos de personas, solo en Oregon, que abusaron de la Ivermectina para prevenir o tratar el coronavirus entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre.

Sobre este tema, el New England Journal of Medicine informa que aproximadamente 11 de las 25 habían utilizado ivermetina para prevenir el coronavirus, las restantes habían estado tomando el medicamento para tratar los síntomas de la infección: 3 habían recibido recetas de médicos o veterinarios y 17 lo habían comprado, aunque fueran fórmulas veterinarias; en el caso de la persona restante, no se pudo confirmar de donde la adquirió.

De los 25 afectados, seis necesitaron ser hospitalizados y dos de ellos se encontraban tan severamente mal que requirieron ser puestos en una Unidad de Cuidados Intensivos.

¿En qué momento se presentaron las consecuencias de la ivermectina?

El NEJM menciona que en la mayoría de los casos, las consecuencias de la ivermectina se habían desarrollado dentro de las 2 horas posteriores a la primera dosis y los signos se habían producido de manera gradual después de varios días o semanas de repetir las dosis cada dos días o dos veces por semana.

“Los seis afectados informaron uso preventivo, incluidos los 3 que habían obtenido el medicamento con receta. Cuatro de ellos recibieron atención en una UCI y ninguno perdió la vida. Los síntomas que presentaron fueron: malestar gastrointestinal en (4), confusión (3), ataxia y debilidad (2), hipotensión (2) y convulsiones (1)”, indica esta revista científica.

¿Sobre advertencia no hay engaño? Lo cierto es que ya había existido una advertencia.

La pandemia ha llevado a las personas a automedicarse con ivermectina para caballos

La Food & Drug Administration advirtió el pasado 21 de agosto a las personas que no tomen medicinas para caballos en su intento por aliviar los síntomas del coronavirus. De acuerdo con la FDA, han recibido reportes de personas que requieren hospitalización luego de que una automedicación con ivermectina destinada para ganado.

El peso de los animales es diferente y las concentraciones son distintas, por lo que las personas están poniendo en riesgo su vida al actuar por su propia mano en lugar de estarse cuidando. La ivermectina es para humanos, ¿no? Sí, pero también se usa en animales. Esto es lo que dice la FDA al respecto.

Fue en mayo de 2021 cuando la FDA explicó el hecho de que la ivermectina se pudiera usar en ganado. La agencia informó que la concentración de este medicamento para los animales es mayor porque se usan para animales de gran proporción como vacas y caballos, que pueden pesar una tonelada o más que los humanos. Por ello, tomar dosis elevadas puede ser muy tóxico para nosotros.

Días después, el 21 de agosto, la FDA publicó un tweet diciendo: “no son caballos. No son vacas. Es en serio, oigan. Deténganse”, acompañada de la respectiva nota sobre el uso de ivermectina y por qué no se recomienda para tratar o prevenir el coronavirus.

La FDA dice que no hay una aprobación para la ivermectina en el tratamiento del coronavirus y que, si bien este fármaco sí tiene usos autorizados en animales y humanos, se necesitan más pruebas para ver si es adecuado para prevenir o tratar el coronavirus.

Sus usos aprobados, apunta la FDA son:

En Humanos:

+ tratamiento de algunos gusanos parásitos

+ tratamiento de piojos o parásitos externos (con receta médica)

+ afecciones de la piel como rosácea (con receta médica)

Para animales:

+ prevención de la dirofilariosis (infección por parásitos) en animales pequeños

+ tratamiento de ciertos parásitos externos e internos (otros animales)

¿Qué opina la gente del tweet sobre la ivermectina?

Algunas respuestas a la publicación de la FDA sobre la ivermectina dicen lo siguiente:

“No puedo creer que la FDA lo esté llamando un medicamento para caballos. Este también es un médico humano y ganó un premio Nobel por este tratamiento en humanos. El problema son las personas que toman la versión veterinaria, que tiene aditivos desconocidos y pueden sufrir una sobredosis”.

“La OMS lo cataloga como un medicamento esencial. Esto es solo una mala dirección, tratar de convencer a la gente de que un medicamento que se ha usado de manera segura en humanos durante 40 años es de alguna manera solo para caballos...”

“Para infestaciones parasitarias. En una formulación apropiada para el consumo humano. NO preparaciones veterinarias y no para prevenir infecciones COVID”

“¿Por qué solo mencionan el de los animales? ¿No es diferente el de los humanos? Además, ¿no hicieron un gran estudio en la India y descubrieron que la ivermectina es un fármaco eficaz, por lo que los números se redujeron drásticamente?”

“En este punto, no tengo ninguna simpatía por las personas que no confían en los CDC y los médicos de enfermedades infecciosas y, en cambio, recurren a los medicamentos para animales. Darwinismo”