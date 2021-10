"Es poco probable que inicie una cuarta ola de covid": experto

Para el doctor Alejandro Macías, es poco probable que se tenga una cuarta ola de coronavirus en México, ya que se tienen datos que indicarían un descenso del SARS-CoV-2 en las próximas semanas.

El especialista cita al actuario y doctor en ciencias matemáticas Arturo Erdely, quien creó estimaciones y proyecciones activas totales en nuestro país al 22 de octubre y si bien son proyecciones “optimistas” (como Erdely las define), los datos presentados serían probables para el doctor Macías.

“¿Una 4ta ola de coronavirus? Yo creo que es poco probable”

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el doctor Macías menciona que para él, es poco probable que se tenga una cuarta ola de coronavirus, ya que de acuerdo con Erdely, a mediados o finales de noviembre, vamos a tener una situación más controlable porque está pasando el virus delta.

“Hace más de mes y medio, hice una proyección más “burda” para un video y hasta septiembre 11, estimaba que si la curva delta va a ser simétrica, estaríamos precisamente terminando hacia noviembre/diciembre, aunque seguramente con el frío vamos a tener repuntes porque el virus no se va a ir”, dice Macías.

El experto agrega que según sus posibles estimaciones, se podría dar un incremento de casos, como sucedió en Reino Unido.

“Parece que no vamos a tener otra ola de coronavirus o una situación como la que está viviendo el Reino Unido. Parece que en México vamos ya hacia una salida, igual que muchos países de América Latina. No me refiero a una salida del virus, porque el virus no se va a ir, sino a la salida de una situación epidémica”, indica el doctor.

Situación del coronavirus en México

Al 23 de octubre, la Secretaría de Salud informa que se tienen 4 millones 1,192 casos, 33 mil 642 activos estimados, 286 mil 259 decesos y 3 millones 141 mil 429 personas recuperadas.

En la ocupación de camas hospitalarias se ha visto una reducción del 83% del pico máximo a hoy; la disponibilidad de camas generales no se ha visto modificada (22%) y se ha visto una reducción de un punto porcentual en las camas con ventilador (20%).

Se han aplicado 600 mil 749 dosis para tener un acumulado de 114 millones 558 mil 359 dosis aplicadas reportadas. Con estas se ha vacunado a 69 millones 879 mil 788 personas, de las cuales 52 millones 949 mil 966 ya tienen el esquema completo y 16 millones 929 mil 822 han recibido medios esquemas.

Desde el 23 de diciembre, nuestro país ha recibido 136 millones 407 mil 845 dosis:

+ 34,805,355 de Pfizer

+ 54,827,500 de AstraZeneca

+ 20,000,000 de Sinovac

+ 11,900,000 de Sputnik V

+ 10,024,990 de Cansino

+ 1,350,000 de Janssen

+ 3,500,000 de Moderna