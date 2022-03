En Ucrania los hospitales se están quedando sin oxígeno

La guerra entre Rusia y Ucrania está haciendo que una gran cantidad de personas sean atendidas bajo el piso. En un conflicto armado de este tipo, hasta los hospitales luchan por sobrevivir.

Un ejemplo de esto es un hospital especializado en el tratamiento de pequeños con cáncer llamado Okhmatdyt, que se encuentra con menos de su capacidad habitual debido a la guerra. Mientras unos se pelean en las grandes zonas de la nación, padres y madres de familia consuelan a sus pequeños en el sótano de este hospital pediátrico ubicado en Kiev, tratando de no mostrar su terror por lo que ocurre en las afueras del establecimiento.

“Los hospitales se están quedando sin aire por la guerra entre Rusia y Ucrania”: OMS

El domingo 27 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que los hospitales ucranianos se estaban “quedando sin oxígeno” debido a que el suministro de este elemento en la nación se ha visto perjudicado.

“La situación del oxígeno se acerca a un punto muy peligroso en Ucrania. Los camiones no pueden llevar suministros desde las plantas hasta los hospitales de toda la nación, incluida la capital, Kiev. La mayoría de los hospitales podrían agotar sus reservas de oxígeno en las próximas 24 horas. Algunos ya se han terminado. Esto pone en riesgo miles de vidas”, mencionaron el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el director Regional de la OMS para Europa, Hans Kluge dentro de un comunicado.

De acuerdo con la BBC, hasta este lunes 28 de febrero habían sido atendidos cuatro niños por heridas de bala y metralla y uno de ellos se encontraba en una situación crítica. Pero eso no era todo: según este medio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (OHCHR) reportó el martes 1 de marzo que entre el comienzo de la invasión (24 de febrero) y la medianoche del 28 de dicho mes, se habían registrado 400 personas heridas, entre los que se encontraban 26 pequeños y 136 ciudadanos fallecidos, de los cuales 13 eran menores de edad.

“La mayoría de estas bajas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluidos los bombardeos de artillería pesada y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, y ataques aéreos. Estas son solo las bajas que pudimos verificar, y es probable que el número real sea más grande”, apuntó la oficina en su comunicado.

Pero durante el conflicto entre Rusia y Ucrania no todos los pacientes pueden ser llevados al sótano de un edificio para recibir atención debido a que se encuentran en el área de cuidados intensivos, por lo que están siendo colocados en las zonas menos vulnerables de los inmuebles, detalla la BBC.

“Los pequeños no pueden haber desaparecido, simplemente no pueden venir. La gente me pregunta dónde comprar insulina para sus pequeños, pues las farmacias no están abiertas. De todas las cosas, lo que más requerimos en estos momentos es paz”, señaló el cirujano principal del Okhmatdyt, Zhovnir, para Reuters.

(Con información de BBC y Reuters)