"El cáncer se puede prevenir desde casa"

El cáncer es una de las enfermedades más letales que existen y por miedo, desconocimiento o el pensamiento de que “nunca me va a pasar a mí”, muchas personas no reciben un diagnóstico temprano, que es una de las formas de combatir el cáncer.

Con motivo del día mundial del cáncer, conmemorado el 4 de febrero, un grupo de especialistas se reunió para presentar la campaña #SumamosMásVida, que tiene como finalidad promover la calidad de vida de quienes enfrentan dicho padecimiento, impulsar la detección y conocimiento de los factores de riesgo y destacar los tratamientos más innovadores.

Una de las formas de combatir el cáncer es cambiando hábitos diarios

Durante su participación, el doctor y especialista en oncología medica adscrito al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Jerónimo Rodríguez Cid, mencionó que solo en 2018 se dieron 18.1 millones de casos nuevos y 9.6 millones de fallecimientos por esta causa. Además, se tiene el estimado de 32.4 millones de personas vivientes con cáncer.

En México, indica el experto, se calculan 191 mil casos nuevos de cáncer y 84 mil decesos, teniendo las neoplasias un 14% de mortalidad en nuestro país.

Los principales tumores malignos en los mexicanos, indica el doctor Rodríguez Cid, son:

mama (27 mil 283 casos y 6 mil 884 muertes)

próstata (25 mil 049 casos y 6915 muertes)

colon (14 mil 900 casos y 7025 muertes)

tiroides (12 mil 122 casos y 881 muertes)

cervix (7 mil 869 casos y 4121 muertes)

pulmón (7 mil 811 casos y 6733 muertes)

Teniendo ese panorama en cuenta, el doctor mencionó que la educación es fundamental para cambiar el escenario, pues el tabaquismo (30%), la dieta/obesidad (25%) y la vida sedentaria (10%) son los principales factores de riesgo del cáncer.

“Es una realidad que hemos cambiado y que tenemos que seguirlo haciendo y adaptándonos. Se ha hecho un esfuerzo desde muchos lados. Cuando estudié medicina no había una materia de oncología y hoy ya lo hay. Me parece que sigue siendo insuficiente porque no solo se trata de generar a pacientes con diferente pensamiento, sino también de irnos hacia atrás, a todas aquellas personas no oncólogas que no recibieron una enseñanza sobre oncología. En el INER, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo para educar a los médicos de primer nivel, porque necesitamos un diagnóstico temprano”, resaltó Rodríguez Cid sobre las formas de combatir el cáncer.

Por su parte, la bióloga celular y especialista en microbiología, Andrea Rodríguez, indicó que la educación puede ser una de las formas de combatir el cáncer y ser el siguiente paso, pues ellos como médicos tienen mucha interacción con los pacientes y sus familiares.

“Hay programas de soporte que dan información en los hospitales y en los servicios de quimioterapia. Esto también ayuda mucho a seguir dando esta información muy básica a los familiares o incluso a los pacientes mismos. Ir a las escuelas para hablar de prevención es el siguiente paso que va a poder, inclusive, marcar una diferencia”, detalló.

La doctora Rodríguez recordó que la enfermedad es crónica, pero prevenible y existen 3 formas de combatir el cáncer muy básicas que todos podríamos estar abordando: evitar sedentarismo, no fumar y una alimentación saludable.

“Esas cosas dependen de nosotros, podemos construirlas desde casa y definitivamente las futuras generaciones podrían tener un cambio muy positivo si conocen esta información”, dijo.