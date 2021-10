Directora de los CDC hace otra recomendación para terceras dosis

El pasado 23 de septiembre un panel de especialistas llegó a la conclusión de que las dosis de refuerzo contra el coronavirus sí deberían ser aplicadas, pero solo para algunas poblaciones que se encuentran en riesgo de infectarse de gravedad por covid debido al trabajo que desempeñan o a las actividades cotidianas que realizan.

Durante la reunión, se tomó la decisión de que aquellas personas de 18 a 64 años que son trabajadores de la salud o tienen otra labor que los ponga en mayor riesgo de exposición al SARS-CoV-2 no reciban la vacuna adicional, pero la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, ya salió a dar la recomendación de que sí se tome en cuenta a esta población. ¿Por qué lo dijo? Aquí te lo contamos.

Dosis de refuerzo: “aún con incertidumbre, se debe buscar el mayor bien posible”

El New York Times (NYT) informa que dicho panel ofreció la opción de poner una dosis de refuerzo a las personas de 18 a 49 que presentaban afecciones crónicas y deseaban ponerse una tercera inyección, pero que no quisieron ir más allá abriendo la inyección adicional para los elementos de primera línea sin enfermedades que no estuvieran en riesgo de padecer una infección grave y tampoco quisieran tener coronavirus leve.

Los expertos votaron 9 a 6 en contra de esta opción, pero Walensky, indica el NYT, no estuvo de acuerdo con esta decisión sobre las dosis de refuerzo. En palabras de la médica científica, también se deberá recomendar la vacuna adicional para todo aquel que labore en entornos laborales e institucionales con alto riesgo de contagio.

El panel había decidido que las dosis de refuerzo estuvieran disponibles para aquellos individuos con las siguientes condiciones:

+ 65 años o más

+ 18 a 64 años de edad cuya exposición frecuente, ya sea ocupacional o institucional al virus, los ponga en un alto riesgo de complicaciones graves si se llegan a infectar, incluido el coronavirus severo

+ 18 a 64 años que tengan alto riesgo de infección grave

Las declaraciones de Walensky sobre las dosis de refuerzo fueron informadas en un comunicado publicado por los CDC el 24 de septiembre y en él se puede leer lo siguiente:

“Aquellas personas de 18 a 64 años que tienen un mayor riesgo de exposición y transmisión del coronavirus debido al entorno laboral o institucional en el que se desempeñan pueden recibir una dosis de refuerzo de la vacuna covid de Pfizer al menos 6 meses después de su primera serie de esta vacuna, basada en sus beneficios y riesgos individuales”.

Walensky argumenta que como directora de los CDC, es su trabajo reconocer dónde puede tener un mayor impacto con sus acciones y que por ello se tiene la misión de analizar información compleja, en muchas ocasiones imperfecta, para hacer recomendaciones concretas que mejoren la salud.

“En una emergencia sanitaria como esta, incluso con incertidumbre, debemos tomar medidas que se prevé que harán el mayor bien”, dijo la experta

Además, añadió que el panel asesor únicamente revisó los datos de la vacuna de Pfizer y sus dosis de refuerzo, pero que también se deben estudiar los de Moderna y J&J, por lo que cuando se tengan esos datos disponibles, los examinarán con el mismo sentido de urgencia.

(Con información de New York Times)