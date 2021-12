Detectan cerca de 50 casos de covid-19 en un crucero

Los brotes de covid-19 vuelven a presentarse y ahora, un crucero de Royal Caribbean atracado en Miami durante el fin de semana reporta que 48 de las personas que iban a bordo dieron positivo a covid-19.

Sobre estos casos de covid en el crucero Symphony of the Seas, la compañía mencionó que los infectados “fueron identificados como resultado del rastreo de contacto inmediato en el crucero después de que un huésped dio positivo por covid-19”.

Casos de covid-19 en

La compañía también destacó que tuvieron más de 6.000 huéspedes y miembros de la tripulación en el crucero, lo que significa que menos del uno por ciento de las personas a bordo dieron positivo a la enfermedad.

"Todas las personas entraron rápidamente en cuarentena", dijo el comunicado de Royal Caribbean. "Todos los que dieron positivo eran asintomáticos o tenían síntomas leves, y monitoreamos continuamente su salud".

Royal Caribbean aseguró que el 95% de las personas a bordo del crucero estaban completamente vacunadas, incluido el 100% de la tripulación. Los próximos viajes del barco no se verán afectados, afirmaron.

La compañía recordó que exige a sus tripulaciones estar vacunadas y además someterse a pruebas semanalmente, mientras que, para embarcar, los pasajeros mayores de 12 años deben estar también vacunados totalmente y presentar un test negativo.

También se detectó un caso de la variante ómicron

En una declaración al diario USA Today, una portavoz de Royal Caribbean, Lyan Sierra-Caro, dijo también que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) detectaron un caso de la variante ómicron de covid en un pasajero que viajó en ese barco a comienzos de diciembre.

Los CDC pidieron que se notificara ese hecho a todos los que tenían reservas para viajar en el Symphony of the Seas y así se hizo, de acuerdo con información de Infobae.

Según la web de los CDC, las navieras que operan en Estados Unidos les notificaron 1.359 casos de covid-19, uno de ellos mortal, entre el 26 de junio y el 21 de octubre, en cumplimiento de la llamada Ordenanza de Condiciones para la Navegación (CSO).

Asimismo, los CDC subrayaron que han habido varios casos de pasajeros con síntomas que no lo comunican a las compañías de cruceros durante el embarque o que se rehusaron hacerlo estando en el barco.

Cabe destacar que los cruceros son uno de los sectores más afectados por la pandemia en Estados Unidos.

Ante la cantidad de contagios registrados a bordo de esos barcos, durante más de un año no pudieron navegar desde puertos del país, lo que ocasionó a las navieras pérdidas millonarias.

Piden completar esquemas de vacunación de refuerzos

Anthony Fauci, principal especialista en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, advirtió que es probable que Estados Unidos vea un número récord de casos de coronavirus, hospitalizaciones y muertes a medida que la variante ómicron se propague.

Ante este panorama y los casos de covid en cruceros, continúo instando a los no vacunados a que se vacunen y a los que sólo han recibido dos dosis de las vacunas a que reciban dosis de refuerzo. Aseguró que, aunque las vacunas no pueden ser la única capa de protección contra la variante ómicron, derrotar la pandemia no sería posible sin ellas.

(Con información de CNN e Infobae)