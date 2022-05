Descubren primer caso de hepatitis infantil en Argentina

En Argentina acaban de encontrar el primer caso de hepatitis infantil de la nación, informó el Ministerio de Salud del país.

Dicho caso de hepatitis infantil fue detectado en el Hospital de Niños de zona norte de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y se trató de un cuadro grave del padecimiento de origen desconocido en un pequeño de 8 años.

Hepatitis infantil: una condición letal que ahora se vio en Argentina

Lo extraño de estos casos de hepatitis infantil es que no son causados por los virus normales de la hepatitis. En palabras de la Agencia de Salud Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) informó había descartado los virus de la hepatitis A, B, C, D, E como los causantes, pues no se pudieron encontrar muestras de ellos en los afectados.

Con la aparición del caso de hepatitis infantil en Argentina, ya son varias naciones las que han reportado episodios de este padecimiento que, en ocasiones, ha hecho que los menores requieran trasplantes de hígado.

“Se procura establecer las posibles causas luego de que las investigaciones de laboratorio realizados actualmente dieran resultados negativos en relación a los virus que usualmente generan esta enfermedad”, informó por su parte el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.

A principios de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido siguen en aumento y nuevos países se han sumado al registro de muertes infantiles por la enfermedad, por lo que la situación ha sido considerada como “urgente” y de “prioridad absoluta”.

Los primeros casos de hepatitis infantil fueron registrados en Inglaterra y días después el extraño padecimiento se expandió hacia España, Dinamarca, Israel, Italia, Estados Unidos y más de una docena de países.

De acuerdo con la OMS, el primer deceso en el mundo por hepatitis infantil fue el pasado 23 de abril, pero no fue el único. El lunes 2 de mayo, las autoridades sanitarias de Indonesia confirmaron el deceso de tres pequeños a causa de la enfermedad.

Los síntomas que presentaron los pequeños con hepatitis infantil, según la OMS, incluyeron:

ictericia

diarrea

vómitos