¿A qué atribuyes el dolor de estómago? Quizá a algo que comiste y te hizo daño. ¿Y el dolor de cabeza? Puede ser que al estrés o al cansancio. Si no lo atribuyes al déficit de DAO, no eres la única persona.

De acuerdo con especialistas, se estima que en España, el 15% de la población no solo desconoce que padece déficit de DAO, sino que tampoco sabe de dicho déficit.

¿Qué es el déficit de DAO y cuáles son sus síntomas? Aquí te lo contamos.

El Déficit de Diamino Oxidasa (o déficit de DAO) es un trastorno asociado a afecciones cutáneas y gastrointestinales, además de patologías tan frecuentes como la congestión nasal o la migraña.

La International Society of DAO Deficiency explica que el déficit de DAO se produce cuando se genera una deficiencia importante en la actividad funcional de la enzima Diamino Oxidasa.

Esto puede ocurrir por factores como:

Genéticos

Farmacológicos

patológicos

En palabras de esta sociedad, se considera que la Diamino Oxidasa es la enzima más importante en la metabolización de la histamina, que es un tipo de neurotransmisor que tiene gran importancia en el sistema inmune.

EFE informa que cuando la funcionalidad de la DAO no es la óptima, no se metaboliza la histamina, por lo que comienza a ser acumulada donde no debería acumularse y afecta la regulación de los fluidos gástricos. Esto puede llegar a ser absorbido por el intestino y pasar al torrente sanguíneo.

Poco a poco, de manera silenciosa, se va acumulando y cuando alcanza una gran concentración empieza a representar cierto peligro, ya que:

Al ser vasodilatador, genera vasodilatación extraordinaria de las arterias temporales que parten de la sien, derivando en migrañas

Al ser un neurotransmisor, en algunos niños que tienen una dieta rica en histamina, puede causar pérdida de atención en clases por la desregulación que se presenta.

Al controlar los fluidos gástricos, genera malas digestiones, diarrea, distensión abdominal o hinchazón.

Al existir mucha histamina, esta se deposita en los músculos, se cristaliza y produce contracturas y dolores musculares que suele ser etiquetado como fibromialgia

Al tener que ser eliminada y a falta de DAO se vuelve una molécula exigente en agua, por lo que deshidrata y provoca las dermatitis o atopias de piel.

¿Hay que cambiar la dieta cuando se tiene déficit de DAO?

En palabras de los expertos, la dieta debe modificarse si se tiene déficit de DAO, ya que se el tratamiento consiste en evitar alimentos para que no haya un exceso de histamina.

Algunas de las comidas que se deben evitar cuando se tiene déficit de DAO son:

Productos fermentados, como el queso

Bebidas como la cerveza o el vino

Jugo de naranja

Café con leche

En su lugar, se pueden consumir:

bebidas vegetales como la leche de coco, avena o soja

zumo de frutas como pera, melocotón o manzana

pimiento rojo

Conforme se van viendo resultados, la dieta se puede ir modificando.

¿Cuáles son los síntomas del déficit de DAO?

La International Society of DAO Deficiency indica que algunos eventos adversos del déficit de DAO son:

Sistema respiratorio: asma, congestión nasal

Sistema cardiovascular: hipertensión, hipotensión, arritmias

Sistema epitelial: piel atópica, psoriasis, urticaria

Sistema Nervioso Central: resaca, mareos, migraña, cefalea

Sistema digestivo: dolor de estómago, vómitos, estreñimiento, saciedad, Síndrome del Intestino Irritable

Sistema muscular: dolores musculares, fibromialgia

Sistema óseo: dolores osteopáticos

La International Society of DAO Deficiency menciona que 20% de los afectados presentan 1 o 2 síntomas, 41.3% presentan 3 o 4 síntomas, y 33.8% tienen más de cinco.

(Con información de EFE)