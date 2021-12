Debemos prepararnos para un enero "muy duro" debido a ómicron: experto

Tal y como pasó en 2020, el 2022 comenzará con la presencia del coronavirus en el entorno, aunque esta vez, con la presencia de dos variantes: delta y ómicron.

De acuerdo con un especialista, el año nuevo, que inicia en sábado, será muy “duro” debido al aumento de casos. A continuación, sus palabras.

Para saber más de...¿Hay personas inmunes al covid-19?

¿Qué es?

Es una enfermedad de las vías respiratorias que puede causar desde un resfriado común hasta neumonía. Cualquiera que esté en contacto con una persona infectada por el virus puede contagiarse y desarrollar la enfermedad. Los síntomas principales son: dificultad para respirar, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y de garganta. ▲ Asintomáticos

Hay personas que al contagiarse no presentan síntomas pero sí salen positivos en las pruebas de detección del virus. Es decir, al haber estado expuestas al virus sí contrajeron la enfermedad pero ésta se presentó de manera silenciosa, sin síntomas o muy pocos. ▲ Inmunidad:

Pero también existe un grupo reducido de personas que nunca se infectaron a pesar de haber convivido con enfermos de covid-19. Son individuos con resultados negativos en las pruebas de detección pero que tampoco desarrollan anticuerpos. Es decir, son personas que generaron tal resistencia al virus que éste no logró entrar a las células ni replicarse. ▲ Resistencia:

Las personas que nunca se infectaron de covid-19 a pesar de estar expuestas al virus, son pocas y se cree que el fenómeno se debe a una resistencia genética al coronavirus. Lo cual representa un hecho de interés científico porque los genes de dichas personas contienen información valiosa sobre cómo prevenir la enfermedad. ▲ ¿Quiénes son?

Por ejemplo, miembros de una familia contagiada que aunque cuidaron de los enfermos, nunca se contagiaron. O personal médico que asistió a muchas personas con la enfermedad y que nunca tuvieron la infección.

(Foto: Mehr News Agency, Milad Hospital during COVID-19 pandemic 3556142, CC BY 4.0) ▲ Investigación científica:

El Consorcio Internacional para el Estudio Genético Humano de Covid, es una iniciativa de la comunidad científica de 10 países que actualmente se encuentra en la búsqueda de personas inmunes o resistentes al covid y que presenten las características ya mencionadas. Hasta ahora tienen 500 candidatos. ▲ Relevancia:

El objetivo de la iniciativa es comparar el ADN de las personas resistentes con el de las enfermas para encontrar las diferencias fundamentales y el mecanismo que provoca la inmunidad al virus. Lo anterior con el motivo de desarrollar terapias o medicamentos que ayuden a prevenir la enfermedad. ▲

Mucha gente descansa, pero ómicron sigue su curso

A ómicron no le importa si las personas están solas en casa, trabajando, en familia o de vacaciones y el doctor y decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, Ashish Jha, advierte que esta nueva variante va a dificultar el inicio del 2022, pues se expande con gran velocidad y las cifras actuales no reflejan totalmente la propagación del padecimiento.

“Mucha gente que no se ha vacunado va a terminar contagiándose gravemente, y el panorama va a ser bastante perturbador. Enero va a ser un mes muy, muy duro y las personas deberían prepararse para un mes en el que van a existir muchas infecciones”, dijo Jha a CNN.

En palabras del especialista, su esperanza es que, conforme se avance a febrero y marzo, los números de infección se hayan reducido de manera importante, habiendo una reducción con el paso del tiempo.

A diferencia de 2019, cuando apareció el virus, ahora ya se tienen vacunas y eso es una ventaja, pues, según Jha, la mayoría de las personas vacunadas y con medios esquemas no van a contraer una enfermedad grave. Sin embargo, esto no aplica para los no vacunados, por lo que ambos grupos (vacunados y no vacunados) deberán seguir con las medidas preventivas.

CNN informa que de acuerdo con las cifras de la Johns Hopkins University, hasta este lunes hubo un promedio de 237 mil 061 casos nuevos diarios a siete días, lo que representa un incremento de aproximadamente 86 mil 203 nuevos casos cada 24 horas a inicios de mes.

Para saber más de...Datos que tienes que conocer sobre el covid largo

También se conoce como

síndrome post-covid-19 o covid-19 persistente y se refiere a una extensa duración de la enfermedad. Estudios señalan que afecta al 10% de las personas que se han contagiado. ▲ Se puede presentar en cualquier persona sin importar la edad, si eran sanos o si tenían otras enfermedades, si fueron pacientes hospitalizados o si tenían síntomas leves. Además

predomina en las mujeres de mediana edad, con un promedio de 43 años.

▲ Una encuesta a los pacientes con covid persistente reportó que en relación a la vacunación, el 55% no tuvo mejoría en los síntomas; el 26% si mejoró y el 18% empeoró. ▲ Las personas cuyos síntomas de covid persistieron durante un año reportaron la prevalencia de estos malestares: depresión, ansiedad y dificultad para respirar. ▲ Un estudio realizado por investigadores ingleses determinó que son muy pocos los niños que desarrollan un síndrome post-covid-19. Aproximadamente 28 días es el promedio de tiempo que duran los síntomas a quienes si desarrollan dicho síndrome. ▲

Sobre este tema y el impacto de ómicron, el doctor Jonathan Reiner comentó para este medio que, al parecer, se podrán ver medio millón de casos diarios, fácilmente, en algún momento entre la semana del 27 de diciembre y los siguientes 10 días.

"Pido a las personas a que usen un cubrebocas de mayor calidad cada vez que se encuentren en un lugar concurrido y vayan a estar en un lugar cerrado durante mucho tiempo", indicó Jha.

Recuerda que no están prohibidas las fiestas familiares, pero la recomendación es que sean, precisamente, entre familias, y sin una cantidad muy grande de personas.

"En México se sobreestima a ómicron"

De acuerdo con el Gobierno de México, en nuestro país se sobreestima a ómicron, pues la pandemia sigue a la baja.

"Con frecuencia, se sobreestima la participación de la variante ómicron. Como hemos dicho desde octubre, es indiscutible que en algún momento en México, así como ha sucedido en otros países, puede haber una cuarta ola", mencionó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Es una variante que claramente es más transmisible, pero que produce menos enfermedad grave. Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas"

(Con información de CNN)