El cáncer colorrectal es uno de los más tipos de cáncer más frecuentes en todo el mundo. En México es el tercer cáncer más frecuente en la población, el segundo más frecuente en hombes y el cuarto en mujeres.

De acuerdo con datos del Globocan, en México en el año 202 se registraron 195 mil 499 nuevos casos de cáncer, de los cuales 14 mil 901 fueron por cáncer colorrectal. Además fue el cuarto tipo de cáncer que más muertes causó.

El cáncer de colon es silencioso en un principio, comienza cuando hay un crecimiento anormal de células en el revestimiento del colon y el recto. Puede ser letal porque a menudo se diagnostica en las últimas etapas, es por lo que se recomienda realizarse pruebas de diagnóstico frecuentes como la colonoscopia.

Cuidado con este medicamento; se vincula con cáncer de colon

La aparición del cáncer de colon se relaciona mucho factores de riesgo modificables, esto es, comportamientos cotidianos que se pueden cambiar a fin de disminuir el riesgo de una enfermedad.

En el caso del cáncer colorrectal, estos son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y una mala dieta caracterizada por el consumo de alimentos ultraprocesados, rica en grasas y azúcares y baja en fibra.

Pero recientemente se descubrió otro factor de riesgo que puede promover la aparición del cáncer de colon y es uno que la comunidad médica lleva advirtiendo por décadas ya que se considera la causa de la próxima pandemia: el consumo de antibióticos.

Para aprender más de...¿Cómo puedo detectar si tengo cáncer de colon? ¿Qué es el cáncer de colon?

Es un tipo de cáncer que comienza en el revestimiento del intestino grueso (colon) y el recto. Suele empezar como un crecimiento de células llamadas pólipos y a medida que el cáncer crece, empieza a invadir la pared del intestino o del recto. Este cáncer es común en adultos mayores pero cada vez más se ve en personas jóvenes.

▲ Cáncer de colon avanzado:

El cáncer de colon puede invadir los ganglios linfáticos cercanos. Como la sangre de la pared intestinal y en gran parte del recto circula hacia el hígado, el cáncer colorrectal puede diseminarse y hacer metástasis en el hígado.

▲ ¿Se puede prevenir?

Los pólipos que se forman a veces causan síntomas y otras veces no. Por eso se recomienda hacerse regularmente pruebas de detección como la colonoscopía. El cáncer de colon es de los más comunes en el mundo.

▲ ¿Por qué da cáncer de colon?

No se conocen las causas exactas del cáncer pero se sabe que es más común en personas de edad avanzada, personas afroamericanas, personas que hayan tenido pólipos, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, síndrome de Lynch, síndrome de poliposis MUYTH y una dieta baja en fibra y alta en grasas.

▲ Síntomas del cáncer de colon en etapa temprana:

El cáncer colorrectal crece lentamente y no causa síntomas durante mucho tiempo. Los únicos síntomas del enfermo pueden ser cansancio y debilidad resultantes de una hemorragia oculta. El síntoma más común es la sangre en las heces, aunque a veces es difícil de distinguir.

▲ Síntomas del cáncer de colon en etapa avanzada:

En etapas más avanzadas el cáncer de colon, además del sangrado rectal, hay estreñimiento, dificultad para defecar, retortijones, dolor abdominal intenso, cambio en los hábitos de evacuación, sensación de vaciamiento incompleto del recto, puede ser doloroso sentarse, pérdida de peso inexplicable y cambio de consistencia en las heces.

▲

Hay que hacer un uso responsable de los antibióticos

El consumo desmedido de antibióticos representa un riesgo para la salud. Para empezar, el gran problema de esto es que tomar antibióticos de forma periódico y cuando realemnte no se necesita, genera la resistencia bacteriana.

Esto es que al tomar muchos medicamentos, llega un punto en el que las bacterias comunes que son fáciles de eliminar, se acostumbran a los medicamentos hasta el punto en que estos se vuelve inmunes, lo que provoca que se conviertan en superbacterias que causan infecciones mortales.

La comunidad médica aboga por un uso responsable de los antibióticos y que se consuman solo cuando el médico lo indique en el tiempo y forma adecuado.

Consumo de antibióticos aumenta hasta 49% riesgo de cáncer de colon

Dos estudios diferentes han vinculado el uso de antibióticos con el cáncer de colon. El primero fue presentado el año pasado en el Congreso Mundial sobre el Cáncer Gastrointestinal de la Sociedad Europea de Oncología Médica y se realizó en 8,000 mil pacientes con ese cáncer y 30 mil pacientes sanos.

Los resultados de este primer estudio encontraron que los menores de 50 años con un historial de consumo de antibióticos se incrementaba hsta 49% el riesgo de desarrollar cáncer de colon.

El segundo es un estudio publicado en la revista Journal of the National Cancer Institute. La muestra fue de 40 mil personas con cáncer colorrectal y 200 mil sin cáncer. Se concluyó que quienes habían consumido antibióticos por más de 6 meses, tenían un 17% más de riesgo de enfermar por uno de estos cánceres.

¿De qué forma los antibióticos pueden causar cáncer de colon?

Cabe aclarar que el consumo de antibióticos no es dañino, de hecho, son medicamentos que ayudan a combatir miles de infecciones diariamente. Su consumo se vuelve negativo cuando se utilizan de forma desmedida, esto es, por más tiempo del que se debería, varias veces al año o sin completar en tiempo y forma su aplicación.

La relación entre el consumo de antibióticos y el cáncer de colon radica en que la función de éstos es destruir todas las bacterias presentes en el organismo, eso incluye a las bacterias buenas del cuerpo, la llamada microbiota.

La microbiota se encuentra mayoritiariamente en el colon y una de sus principales funciones es ayudar al sistema inmune para evitar la entrada de virus, bacterias y alguns tipos de cáncer. De tal forma que la destrucción de la microbiota conduce a una desregulación inmunitaria y deja vulnerable al cuerpo a muchas enfermedades, incluyendo el cáncer.

(Con información de The Objective)