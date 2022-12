Céline Dion reveló que padece una enfermedad neurológica que la ha forzado a posponer su gira de conciertos por Europa.

La cantante canadiense reveló que fue diagnosticada con un raro trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida, que, según ella, no le permite cantar como está acostumbrada.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida que padece Celine Dion?

La intérprete de My Heart Will Go On, explicó en un emotivo video publicado en sus redes sociales, que se trata de una rara enfermedad que afecta a una entre un millón de personas y que aunque todavía no se sabe mucho sobre la enfermedad, se sabe que es lo que le había provocado espasmos durante mucho tiempo.

Desafortunadamente estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces provocando dificultades al caminar y que no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en la que estoy acostumbrada

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

De acuerdo con el Manual MSD, el síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central que causa rigidez muscular progresiva y espasmos. Una de sus causas es la presencia de anticuerpos contra la ácido glutámico decarboxilasa (GAD), la enzima implicada en la producción del neurotransmisor inhibidor GABA (ácido gamma-aminobutírico).

Sin embargo, otras causas de la enfermedad son autoinmunes, de origen desconocido o causadas por células cancerosas que afectan el funcionamiento normal de células y tejidos cercanos. La enfermedad se asocia con otros padecimientos como la diabetes, la tiroiditis, el vitiligo y la anemia perniciosa.

De acuerdo con el portal de Enfermedades Raras de Estados Unidos, este padecimiento puede ser desencadenado por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto. La enfermedad afecta más a mujeres que a hombres y la mayoría de las veces los síntomas comienzan entre los 30 y 60 años.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad que padece Céline Dion?

Los síntomas incluyen:

Posturas anormales tales como encorvarse sobre sí mismo

Episodios de rigidez muscular y espasmos que ocurren debido a una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto

Caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular cuando la gente con la enfermedad está caminando o se pone de pie

Parálisis cerebral

Epilepsia

Una persona con síndrome de la persona rígida presenta rigidez muscular y espasmos musculares que progresan con el tiempo y aparecen sobre todo en el tronco y el abdomen y en menor grado en los brazos y las piernas.

Muchas personas con la enfermedad también desarrollan ansiedad y depresión derivada no sólo de las limitaciones que provoca el padecimiento, sino que también es una enfermedad que afecta a los neurotransmisores, que guardan un estrecha relación con el estado de ánimo.

Dado que es una enfermedad progresiva, el síndrome de la persona rígida puede causar discapacidad con el tiempo.

(Con información de Manual MSD y Rare Diseases)