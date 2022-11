Un nuevo ensayo clínico llamado OBERON está probando el medicamento tozorakimab en las personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) para ver si dicho fármaco ayuda a reducir el número de exacerbaciones de estos individuos.

El tozorakimab es un anticuerpo humano producido en laboratorio que bloquea las acciones de una sustancia llamada interleucina-33 generada por el cuerpo. Cuando se tiene una cantidad muy grande de interleucina-33 los pulmones pueden no funcionar tan bien, las vías respiratorias y los pulmones se vuelven más sensibles y se inflaman las vías respiratorias.

¿Puedo participar en el ensayo clínico OBERON si tengo EPOC? Esto es lo que debes saber.

Lo que necesitas saber sobre el ensayo OBERON para EPOC

Podrás participar en el ensayo OBERON para EPOC si han pasado 12 meses o más desde que te diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienes 40 años o más, eres fumador o solías fumar o has tenido una o más exacerbaciones de la EPOC en los últimos 12 meses.

Si no has tenido exacerbamientos de EPOC en los últimos 12 meses, no te preocupes, de todas maneras podrás participar. El registro estará abierto para ti y aunque no participes en este momento, se te tomará en cuenta para futuros ensayos.

Lo que se hará en dicho ensayo clínico para EPOC es que 2 de 3 personas elegidas al azar recibirán el tozorakimab y los demás un placebo:

Grupo 1: tozorakimab

Grupo 2: tozorakimab + placebo

Grupo 3: placebo

La participación en el ensayo OBERON para EPOC no te exentará de tomar tus medicamentos habituales.

Se tiene la idea de que si se bloquean las acciones de la IL-33, el tozorakimab puede reducir los síntomas de la EPOC.

La inyección de tozorakimab se aplica debajo de la piel y puede ser en el brazo, el abdomen o el muslo.

Otras pruebas que te harán durante el ensayo clínico de EPOC son:

cuestionarios para seguimiento de los síntomas de EPOC

pruebas de respiración

análisis de sangre

tomografía computarizada o radiografía de tórax

ECG

El ensayo para el EPOC va a durar entre 54 y 72 semanas y las personas pueden salirse en cualquier momento.

Una cosa que debes tener presente es que el tozorakimab ya fue probado en varios ensayos clínicos tempranos para ver de que no provoque ningún efecto secundario inesperado.

Los investigadores quieren que sepas que participar en este ensayo clínico para EPOC no garantiza que mejorará tu salud, pero ayudarás a miles de personas a comprender mejor el padecimiento y lo que se puede hacer para combatirlo.

¿Dónde me registro para el ensayo OBERON para EPOC?

Llenando el cuestionario podrás encontrar la ubicación más cercana a ti. Los organizadores mencionan que tienen sitios de investigación en todo el planeta, incluyendo norte, centro y Sudamérica o Europa.

Si fumas puedes participar, pero si vapeas de manera ocasional no podrás hacerlo. No necesitas seguro médico para participar y tampoco deberás pagar nada por participar. Los organizadores pueden cubrir los gastos de traslado, pero no te pagarán nada por participar.

Tu información personal compartida no se le dará a nadie más y se quedará en la base de datos del ensayo clínico a menos de que una autoridad pida los datos. Tu participación será anónima y estarás seguro en ese sentido.