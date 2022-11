¿Sabías que puedes tener señales de diabetes en los dientes? Si quieres ayuda para detectar a tiempo la diabetes, tus mejores aliados pueden ser los dentistas. De acuerdo con diversas instituciones de salud, esta enfermedad provoca manifestaciones en la boca. Esto es lo que debes saber.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos menciona que la diabetes puede afectar la boca al cambiar la saliva y provocar enfermedades dentro de la misma, por lo que mantener la boca sana puede facilitar el control de la diabetes y la prevención de padecimientos provocados por el mismo padecimiento.

Señales de la diabetes en los dientes que debes conocer

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden con el instituto nacional antes mencionado y explican que la diabetes se encuentra vinculada a la enfermedad periodontal, también conocida como la enfermedad de las encías.

Estos centros mencionan que las personas con enfermedad de las encías pueden llegar a presentar los siguientes síntomas:

Inflamación de las encías, enrojecimiento o sangrado

Las encías tienen llagas o se separan de los dientes

Cambios en la forma de morder, dientes sueltos, o modificaciones en la posición de los dientes

Halitosis (aliento desagradable)

El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de Estados Unidos explica que las personas con diabetes son más propensas a tener enfermedad periodontal, además de retrasar el proceso de sanación e interferir con el tratamiento.

Otras señales de diabetes en los dientes que debes conocer según este instituto son:

sequedad en la boca

muguet (infección por hongos)

candidiasis oral (placas dolorosas de color blanquecino en la boca)

“Si se padece diabetes, la persona deberá tomarse el tiempo de revisar su boca frecuentemente para detectar cualquier problema”, recomienda esta institución.