El tratamiento de las piedras en el riñón varía en función de la causa y del tipo de cálculo que se tenga.

La mayoría de los cálculos renales de pequeño tamaño no necesitan un tratamiento invasivo, pero cuando el problema es grande, se puede necesitar un tratamiento más extenso. Aquí te contamos las formas de eliminar las piedras en el riñón.

¿Cuáles son las formas de eliminar las piedras en el riñón y qué avances hay?

Mayo Clinic apunta que es posible expulsar las piedras en el riñón que son pequeñas por medio de la orina (tomando mucha agua), analgésicos y alfabloqueadores, que son medicamentos que ayudan a expulsar el cálculo renal.

Cuando la piedra en el riñón tiene un mayor tamaño, el tratamiento es más invasivo y requiere medidas como:

Ondas sonoras para romper los cálculos renales

Cirugía

Endoscopio para extraer los cálculos

Cirugía de la glándula paratiroides

¿Cómo puedes saber que tienes piedras en el riñón?

Mayo Clinic señala que algunos de los signos de las piedras en el riñón son:

Dolor intenso y punzante en los costados y la espalda, debajo de las costillas

Dolor que se va traslada hacia la ingle y la parte baja del abdomen

Dolor que viene en oleadas y cuya intensidad sube y baja

Sensación de dolor o ardor al orinar

Orina color marrón, rosa o rojo

Orina turbia o con olor desagradable

Necesidad constante de orinar, necesidad de orinar con mayor frecuencia u orinar en poca cantidad

Vómitos y náuseas

Escalofríos y fiebre si hay una infección

¿Esas son las únicas formas que hay para tratar los cálculos renales?

No, las mencionadas anteriormente no son las únicas maneras de romper las piedras en el riñón. De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos, el urólogo puede usar alguno de los siguientes métodos (que son más avanzados que los que comentamos antes) para tratar el problema:

Litroticia por onda de choque: De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, se trata de un método poco invasivo que usa ondas de choque para romper las piedras en el riñón. Después del procedimiento, los pedacitos salen expulsados por medio de la orina.

Ureteroscopía y citoscopía: Mayo Clinic indica que se pueden pasar herramientas especiales por medio del citoscopio (que es un tubo hueco que se inserta en la uretra) para tratar tumores vesicales muy pequeños

Nefrolitotomía pericutánea: La Clínica Mayo resalta que el término “pericutáneo” se refiere “a través de la piel”. En este procedimiento, el urólogo usa instrumentos para ubicar y extraer piedras en el riñón