La lengua fisurada puede asustar a la gente debido a su apariencia alarmante, pero hay una razón médica para ella y conocer su causa puede ayudar a su tratamiento.

¿Qué significan las grietas en la lengua?, ¿Cuánto dura la lengua fisurada? Aquí te decimos lo que debes conocer sobre la lengua fisurada.

¿A qué se debe y cómo se cura la lengua fisurada?

The American Academy of Oral Medicine detalla que el término “lengua fisurada” describe el descubrimiento de múltiples surcos o pequeñas grietas en la parte superior de la lengua. Dichas fisuras pueden ser superficiales o profundas, múltiples o únicas.

Esta academia apunta que la lengua fisurada se presenta en aproximadamente el 5% de la población norteamericana. A medida que las personas crecen, la condición incrementa su frecuencia y la gravedad también aumenta.

Todavía no se conoce la causa de la lengua fisurada, pero la institución señala que, en palabras de varias autoridades, la situación se puede ver como un descubrimiento incidental en un examen dental de rutina y su diagnóstico se lleva a cabo por la apariencia clínica característica lingual.

La lengua fisurada también puede ser respuesta a otras condiciones médicas como:

Lengua Geográfica

Provocada por una inflamación de la lengua. En la lengua tenemos papilas gustativas que son responsables de nuestro sentido del gusto.

Cuando una persona tiene lengua geográfica, se pueden ver pequeñas porciones de la lengua en las que no hay papilas. Estas pequeñas islas de color rojo hacen que la lengua de la persona que lo tiene parezca un mapa geográfico. Esto se da como resultado de irritaciones por alimentos o quemaduras.

síndrome de Melkelsson-Rosenthal

Extraño síndrome que provoca hinchazón en la cara/labios y parálisis facial. Uno de sus síntomas es la lengua fisurada.

Síndrome de Down

Se han visto condiciones de lengua fisurada en la población afectada debido al trastorno cromosómico.

A pesar de su apariencia alarmante, The American Academy of Oral Medicine señala que la lengua fisurada no hace nada en la salud y tampoco tiene síntomas asociados. Sin embargo, se recomienda fomentar una buena higiene bucal para eliminar los restos de comida de las fisuras.

No se necesita ningún tratamiento para la lengua fisurada, pero entre los cuidados se sugiere el cepillado de la superficie de la lengua.

“La limpieza de la lengua ayuda a prevenir la irritación y el posible mal aliento que puede presentarse debido a que los alimentos quedan atrapados en los orificios. Además de los cepillos de dientes normales, en la mayoría de las farmacias hay numerosos dispositivos para limpiar la lengua”, menciona la academia.