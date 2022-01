Comida rápida responsable de las enfermedades autoinmunes: estudio

Los casos de enfermedades autoinmunes se vuelven más frecuentes cada vez, una tendencia global que está preocupando a la comunidad científica que espera encontrar una respuesta, pero sobre todo una cura para estas enfermedades en aumento. Tal es el caso de una iniciativa en el Instituto Francis Crick de Londres en donde se está llevando a cabo una investigación para identificar las causas de las enfermedades autoinmunes.

Cada vez más y más personas están sufriendo de lo que se podría llamar sencillamente un ataque de su propio cuerpo, puesto que se ha observado que en los últimos años el sistema inmune de las personas tiene más dificultad para identificar las células buenas y los microorganismos externos, provocando así una ola de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diabetes tipo 1, ente otras.

En entrevista con el Observer, la sección de investigación en medicina del periódico The Guardian, los expertos a cargo del estudio, James Lee y Carola Vinuesa, mencionaron que una de las motivaciones del trabajo es que "el número de casos de enfermedades autoinmunes empezó a aumentar hace unos 40 años en el occidente, sin embargo, ahora estamos viendo cómo surgen algunos en países que nunca habían tenido este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el mayor aumento reciente de casos de enfermedad inflamatoria intestinal se ha producido en Oriente Medio y Asia oriental cuando antes apenas y la conocían."

(Foto: Unsplash)

¿Dieta occidental y comida rápida responsables de las enfermedades autoinmunes?

La metodología del estudio es la creación de dos grupos de investigación separados para ayudar a determinar las causas precisas de las enfermedades autoinmunes, que en vez de proteger al cuerpo, atacan sus órganos y tejidos. Algunas de las enfermedades autoinmunes más comunes son la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1, le enfermedad inflamatoria intestinal y la esclerosis múltiple.

En México no se tiene un registro formal sobre la incidencia de las enfermedades autoinmunes, pero mundialmente se estima que los casos de estos padecimientos aumenta entre un 3 y 9% cada año. La mayoría de los científicos creen que los factores ambientales desempeñan un papel clave en este aumento.

Al respecto, James Lee dice que "la genética humana no se ha alterado en las últimas décadas, así que algo debe estar cambiando en el mundo exterior de una manera que está aumentando nuestra predisposición a las enfermedades autoinmunes." Por su parte, Carola Vinuesa relaciona dichos factores ambientales con los cambios en la dieta que se están produciendo a medida que más y más países adoptan dietas de estilo occidental y la gente compra más comida rápida.

"Las dietas de comida rápida carecen de ciertos ingredientes importantes, como la fibra, y las evidencias sugieren que esta alteración afecta al microbioma de la persona, es decir, al conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro intestino y que juegan un papel clave en el control de diversas funciones corporales. Estos cambios en nuestros microbiomas desencadenan entonces enfermedades autoinmunes, de las que ya se han descubierto más de 100 tipos", apunta Vinuesa.

(Foto: Unsplash)

ADN + dieta equivalen a enfermedad autoinmune

A pesar de los cambios en las dietas, los científicos añaden un punto importante para desarrollar o no dichas enfermedades: el ADN. La realidad es que si no hay cierta predisposición genética, no necesariamente se va a desencadenar una enfermedad autoinmune, sin importar cuantas veces comas en McDonald's.

En ese sentido, otro objetivo de la investigación es comprender los mecanismos genéticos fundamentales que sustentan las enfermedades autoinmunes y que hacen que algunas personas sean susceptibles y otras no. Para lograr eso, se utilizan técnicas que permiten a los científicos identificar diferencias de ADN entre las personas. De esa forma, es posible localizar patrones genéticos comunes entre quienes padecen una enfermedad autoinmune.

Adicionalmente, se espera que ahora la investigación permita agrupar y estratificar a los pacientes de acuerdo a la versión de la enfermedad que padecen. Un ejemplo de ello es el lupus, que posee diferentes versiones (causadas por diferentes vías genéticas) que dificultan que los doctores elijan el tratamiento correcto para cada paciente. "Tenemos un montón de nuevas terapias potencialmente útiles que se están desarrollando todo el tiempo, pero no sabemos a qué pacientes dárselas, porque ahora nos damos cuenta de que no sabemos exactamente qué versión de la enfermedad tienen", informa Vinuesa.

(Foto: http://www.scientificanimations.com, Irritable bowel syndrome, CC BY-SA 4.0)

Las enfermedades autoinmunes no tienen cura

Otra urgencia dentro de la investigación científica de la autoinmunidad es encontrar nuevos tratamientos y medicinas debido al aumento de los pacientes, quienes a menudo son jóvenes y se les presenta una enfermedad crónica que no tiene cura.

"Esto significa que un número cada vez mayor de personas se enfrenta a la cirugía o tendrá que recibir inyecciones periódicas durante el resto de su vida. Esto puede ser muy duro para los pacientes y suponer una enorme carga para los servicios sanitarios. De ahí la urgente necesidad de encontrar tratamientos nuevos y eficaces", opina Lee.

Con información de: The Guardian