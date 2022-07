Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte creen haber encontrado una cura para la hepatitis A, pues descubrieron la clave para la replicación del virus y, con ello, una manera para hacer que los medicamentos funcionen.

Actualmente, la hepatitis A no tiene tratamiento, pero los expertos de la UNC encontraron cómo una proteína y enzimas interactúan entre sí para “dejar” que el virus de la hepatitis A se replique, y usaron un medicamento conocido para detener la replicación del virus en un modelo animal.

Foto: Maryna Kapustina, PhD (news.unchealthcare.org)

¿Encontraron la cura para la hepatitis A?

De acuerdo con los especialistas, el ciclo de replicación del virus es fundamental para que la hepatitis se mueva dentro del cuerpo y provoque enfermedades, pero esta replicación necesita interacciones específicas entre la proteína humana ZCCHC14 y un conjunto de enzimas denominadas TENT4 poli(A) polimerasas y eso no se había visto antes.

“Pudimos ver que el compuesto oral RG7834 frenó la replicación en un punto clave, lo que hizo que el virus no pudiera infectar las células hepáticas. Dirigirse a este complejo proteico con una molécula pequeña tomada por vía oral detuvo la replicación del virus y revirtió la inflamación del hígado en un modelo de ratón con hepatitis A, dando una prueba de principio para la terapia antiviral y los medios para frenar la propagación del padecimiento”, mencionó el profesor en el Departamento de Medicina de la UNC y el Departamento de Microbiología e Inmunología, Stanley Lemon.

Los descubrimientos de esta cura para la hepatitis fueron publicados en el journal Proceedings of the National Academy of Sciences y son los primeros en revelar un tratamiento farmacológico eficaz contra la hepatitis A en un modelo animal afectado por el padecimiento.