Austria, primer país europeo en poner ley estricta de vacunación covid

En Austria decidieron poner una ley que castigue a quien no se quiera poner la inyección contra el coronavirus, convirtiéndose así en el primer país europeo que impone la vacunación obligatoria contra el covid y una ley estricta para castigar a quien no cumpla el nuevo reglamento.

Dicho mandato aplica para los adultos y aquellos que no cumplan con la orden, deberán pagar una cuota superior a los 500 euros. Esto es lo que se sabe de la medida austriaca contra la pandemia.

Vacunación obligatoria contra el covid: la multa llegaría a 4 pagos de 4000 dólares anuales

De acuerdo con el New York Times, fue el presidente de la nación, Alexander Van der Bellen, el que lo promulgó como ley y las comprobaciones para ver si se está cumpliendo el mandato iniciarán el 15 de marzo.

En caso de que una persona decida no ponerse la vacuna o no presente un certificado de vacunación, tendrá que pagar una multa inicial de 600 euros (14 mil 219.40 pesos mexicanos, aproximadamente). Sin embargo, no todas las personas tendrán ese castigo a sabiendas de que hay gente que no puede recibir la vacuna sin poner en riesgo su salud. Dichos ciudadanos, como las mujeres embarazadas, estarán exentas del mandato de la vacunación obligatoria contra el covid.

Otras personas que no entran en dicha ley serán aquellas que recientemente se infectaron del coronavirus y tengan manera de comprobarlo (una prueba covid), aunque en su caso, la exención durará 180 días a partir de la fecha en la que recibieron su resultado positivo.

La duración de este mandato de vacunación obligatoria contra el covid no se acabará pronto y durará hasta dos años a partir de su implementación, indica el NYT, teniendo vigencia hasta el 31 de enero del 2024. Si las personas no están en un registro de inyecciones para la fecha de vacunación asignada, podrían ser castigadas con un pago máximo de 4000 dólares hasta cuatro veces al año.

(Con información del New York Times)