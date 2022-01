Ante críticas, vuelven a actualizar recomendaciones de aislamiento

Los Centros para el Control y la Prevención y Enfermedades (CDC) actualizaron sus pautas para reducir el tiempo de aislamiento por covid y recibieron mensajes recriminatorios por parte de la gente y otros personales de salud, por lo que decidieron volver a modificar los lineamientos.

¿En qué quedaron las pautas? Aquí te lo decimos.

Aislamiento por covid: ¿Se hace bien reduciendo el tiempo de cuarentena?

Los CDC indican que, para las personas con acceso a una prueba covid y que quieran hacérsela, el mejor enfoque es utilizar una prueba rápida hacia el final de su período de aislamiento de cinco días.

En su comunicado de prensa anterior, los centros habían señalado que su decisión de reducir el tiempo de aislamiento por covid se debía a que la ciencia demostró que la mayor parte de la transmisión del virus causante de coronavirus se da temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en los primeros dos días antes de que aparezcan los síntomas y 2-3 días posteriores.

Por ello, se decidió que las personas ya no pasen 10 días en aislamiento por covid y sí una semana (5 días) si es que dieron positivo a la prueba y no presentan síntomas, aunque deberán usar cubrebocas para no infectar a los demás.

El cambio actual no recomienda que las personas en cuarentena se hagan una prueba, pero sí orientan sobre cómo esas personas deben responder al resultado de una prueba si deciden realizársela. Si el resultado es positivo, la recomendación de los CDC es que las personas “guardadas” sigan con su aislamiento hasta 10 días después de que iniciaron con los síntomas. En caso de que el resultado sea negativo, la gente en cuarentena podrá terminar su aislamiento por covid, pero deberán usar cubrebocas hasta el décimo día cuando estén con otros.

Otro punto a considerar es que se pide que las personas que puedan salir (las que tienen aislamiento por covid de 5 días), eviten los bares, restaurantes y gimnasios, además de que no tendrán permitido comer con otras personas hasta que pase el décimo día.

"Los centros están ofreciendo su guía actualizada en tiempo real de un entorno pandémico que se mueve rápidamente y cambia. Los hemos visto modificar y actualizar la guía otras veces. Recomendaron esto la semana pasada con base en lo que decía la ciencia. La gran mayoría de la infección por transmisión se da en los primeros cinco días después del diagnóstico de coronavirus, en algún lugar en el rango de 85 a 90%”, mencionó para CNN la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Con ello, la Casa Blanca demostró que apoya la decisión de los CDC para modificar los tiempos de aislamiento por covid, ante la crítica de expertos médicos externos a los centros.

(Con información de CNN)